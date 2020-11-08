Дорогу молодым 

Вести из районов

В посёлке Глубокое открылся консультационный центр Jastarga kenes для успешной социализации молодых людей района.Дорогу молодым  

Юноши и девушки теперь могут получить информационную помощь по вопросам участия в социальных проектах и государственных программах поддержки начинающих предпринимателей, обеспечения жильём и занятости, прохождения молодёжной практики и так далее. 

По словам директора Молодёжного ресурсного центра Глубоковского района Гульмиры Ордахановой, это позволит молодым людям оперативно и качественно получать консультации, не выезжая за пределы района. 

– В поддержке больше всего нуждаются специалисты, только начинающие познавать рынок труда, – говорит Гульмира Ордаханова. – Проект Jastarga kenes – это своего рода навигатор для молодёжи, который позволит реализоваться в обществе. Специалисты консультационного центра проводят приём по пятницам, с 10 до 12.00. 

Бахыт Сарсембаева 

 Глубоковский район 

 

 

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