Дорогу молодым 

В посёлке Глубокое открылся консультационный центр Jastarga kenes для успешной социализации молодых людей района.

Юноши и девушки теперь могут получить информационную помощь по вопросам участия в социальных проектах и государственных программах поддержки начинающих предпринимателей, обеспечения жильём и занятости, прохождения молодёжной практики и так далее.

По словам директора Молодёжного ресурсного центра Глубоковского района Гульмиры Ордахановой, это позволит молодым людям оперативно и качественно получать консультации, не выезжая за пределы района.

– В поддержке больше всего нуждаются специалисты, только начинающие познавать рынок труда, – говорит Гульмира Ордаханова. – Проект Jastarga kenes – это своего рода навигатор для молодёжи, который позволит реализоваться в обществе. Специалисты консультационного центра проводят приём по пятницам, с 10 до 12.00.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район