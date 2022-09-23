Дорога для экспорта на необъятный рынок

Диверсификация посевных площадей, дальнейшее развитие глубокой переработки сельхозпродукции, рациональное использование орошаемых гектаров и пастбищ – всё это первоочередные задачи в аграрной отрасли Восточно-Казахстанской области.

На этом и многом другом сделал акцент аким области Даниал Ахметов на очередной сессии областного маслихата в рамках своего отчёта о проделанной работе.

– Для решения задач, поставленных Главой государства по развитию агропромышленного сектора, в области реализуется программа развития АПК, проводится диверсификация посевов с целью увеличения площадей высокорентабельных культур, – сообщил глава региона.

Отмечается, что в Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев сделал особый акцент на необходимости увеличения объёмов сельскохозяйственной продукции и её добавленной стоимости. В этом заключается стратегическая задача. По мнению Президента, сейчас не время продавать только пшеницу и скот, а подходящий момент для более глубокой переработки сельскохозяйственного сырья, далее – экспорта востребованной на мировом рынке натуральной ценной продукции. Ещё её называют органической.

Новые заводы

Учитывая, что Восточный Казахстан лидирует в стране по объёмам выращиваемого подсолнечника, есть возможность в полной мере использовать имеющиеся конкурентные преимущества и козыри нашего региона.

– С начала текущего года в области введён в эксплуатацию крупный маслоэкстракционный завод мощностью 300 тыс. тонн (ТОО «AltynShyghys»), строится завод мощностью 50 тыс. тонн подсолнечного масла в год (ТОО «ALTAI MAI») в Усть-Каменогорске, – сообщил Даниал Ахметов. – Таким образом, запуск новых маслоэкстракционных предприятий, с учётом действующих, позволит увеличить общий объём переработки маслосемян до 700 тыс. тонн, а экспортные поставки растительных масел – в 1,8 раза.

Аким области привёл подробный анализ, как в ближайшей перспективе в Восточном Казахстане может значительно измениться структура посевных площадей. Хорошей отправной точкой для этого является наличие производственных мощностей по переработке семян масличных культур. Сегодня они почти вдвое превышают возможности аграриев региона поставлять на перерабатывающие предприятия необходимое сырьё.

Это позитивный фактор, поскольку мотивирует крестьянские и фермерские хозяйства дальше наращивать производство маслосемян. Экономические реалии неумолимо вынудят их пойти на такой шаг, менять существующие пропорции в размещении высоколиквидных и рентабельных культур. Тем более, имеющих высокий экспортный потенциал. Тут приводятся в действие объективные рыночные законы, которые не зависят от желания и воли отдельных игроков.

Добавим, тема, казалось бы, далеко не новая для жителей области. Однако для специалистов отрасли она может уже представать сугубо в практической плоскости с учётом складывающихся новых обстоятельств и условий. Здесь можно будет вполне объективно проследить тесную связь между решениями на уровне макроэкономики и конкретными приземлёнными проектами в нашем регионе. Аким области сообщил, что большая предварительная работа по созданию специальной лаборатории входит в решающую фазу. Этому способствовала совместная работа с китайскими партнёрами, которая, может быть, не так уж заметна со стороны, но важна и приносит первые плоды.

В интересах экспорта

Читатели «Рудного Алтая» информированы, что недавно в Казахстане побывала государственная делегация Китая, и в ходе встреч руководителей двух государств был подписан целый пакет документов по развитию сотрудничества. В том числе, в отрасли сельского хозяйства, вызывающего у обеих сторон повышенный взаимный деловой интерес. Речь идёт об открытии лаборатории по сертификации сельскохозяйственной продукции для её экспорта в КНР.

– Недавний визит Председателя КНР господина Си Цзиньпиня позволил нам решить ещё одну большую задачу, – проинформировал глава региона. – Был подписан договор в завершающей стадии, согласно которому мы получаем специальную биолабораторию, которая позволит сертифицировать соответствие наших товаров китайским стандартам. Это в значительной степени облегчит экспорт нашей продукции, прежде всего в Китайскую Народную Республику.

Аким области напомнил, что здание, где разместится лаборатория, уже подготовлено, полностью отделано, оснащено всем необходимым для приёма и установки китайского оборудования. В самом ближайшем будущем планируется его поступление. Для работы на современной аналитической технике предусмотрено также обучение местных специалистов с приглашением китайских партнёров, освоение передовых методик сертификации.

– Мы начнём сертификацию, это позволит значительно упростить дорогу на необъятный рынок, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Это была сложнейшая задача, о которой я вам до этого говорил. Мы её концептуально решили.

Большой блок вопросов, касающийся сектора АПК Восточного Казахстана, с подробным анализом и комментариями аким области представил на сессии перед депутатами. «Рудный Алтай» непременно уделит внимание этой тематике в последующих номерах. В частности, это развитие животноводства, производства молочной продукции, решение социальных поблем, повышение качества жизни сельского населения.

Таир Сапаргалиев

Фото автора