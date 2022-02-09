Дом культуры – зеркало села

Обновлённый Дом культуры в посёлке Суыкбулак вновь распахнул свои двери.

Сельский очаг культуры, который эксплуатировался много лет, практически не подвергался капремонту, и, соответственно, помещения пришли в плачевное состояние.

– Работы по реконструкции на объекте проведены на средства районного бюджета. В кратчайшие сроки выполнен капитальный ремонт всего здания, а также обновлена материально-техническая база, – сообщили в акимате Жарминского района.

В итоге в Доме культуры в посёлке Суыкбулак есть актовый зал на 65 посадочных мест, библиотека, репетиционный зал и помещения для проведения полноценной кружковой работы.

На церемонии открытия обновлённого Дома культуры аким района Ахметкали Нургожин отметил, что в прошлом году для посёлка Суыкбулак было выделено 136 млн тенге. На эти средства отремонтированы три внутрипоселковые дороги, установлено уличное освещение, построены площадка воркаут, мини-футбольное поле и детская игровая площадка.

Работы, направленные на повышение потенциала села, будут продолжены и в других сельских округах района.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено акиматом Жарминского района

Жарминский район