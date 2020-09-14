«Добыча» горняков 

За семь месяцев этого года горняки региона добыли минерального сырья и подготовили металлических концентратов для металлургического передела на 339 миллиардов тенге.

По данным Департамента статистики ВКО, этот показатель составил 26,3 процента областного объёма промышленного производства и 5,1 процента республиканского объёма горнодобывающей промышленности.

Восточный Казахстан является одной из крупных горнопромышленных областей республики. Её минерально-сырьевой комплекс плотно насыщен месторождениями цветных металлов. При этом в регионе динамично развивается горнодобывающий комплекс, обеспечивающий своей продукцией деятельность металлургических предприятий Востока. В структуре производства горнодобывающей промышленности наибольший удельный вес занимает добыча металлических руд.

– С начала года горняками добыто 20,9 миллиона тонн медной руды, 3,7 миллиона тонн каменного угля и лигнита, 1,7 миллиона тонн медно-цинковой руды, 1,5 миллиона кубических метров песка и гравия, а также 1,3 миллиона тонн известняка и гипса, – сообщили в ведомстве.

На долю области пришлось около 40,6 процента республиканской добычи медно-цинковой руды, 48,6 процента – концентратов цинковых, 70,7 процента – свинцово-цинковой руды, 15,7 процента – золотосодержащей руды, 35,4 процента – медной руды, 5,9 процента – каменного угля и лигнита.

Отметим, в первом полугодии текущего года на рудниках и шахтах Восточного Казахстана трудились 22957 человек, или каждый третий от числа работающих во всём промышленном производстве. К слову, труд горняков оплачивается достаточно высоко. Среднемесячная заработная плата в отрасли составила 300643 тенге, что на 15,7 процента выше, чем во всём промышленном производстве и на 64,4 процента в целом по области.

Баян Аскар