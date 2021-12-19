Индустриальное сердце страны

Восточный Казахстан по выпуску инновационной продукции входит в первую пятёрку в республике и отличается высокой инновационной активностью. В экономике области базовой отраслью является цветная металлургия. На неё приходится около 50 процентов от общего промышленного потенциала большого региона.

Одним из наиболее значимых событий новейшей истории Республики Казахстан является формирование собственного золотого запаса. В кропотливой работе по созданию золотовалютных резервов страны с первых лет молодого независимого государства принимали и принимают сейчас участие предприятия Восточного Казахстана. В памяти очевидцев тех исторических событий сохранились газетные статьи и кадры кино-, видео- и фотохроники страны о передаче на хранение первых слитков золота высшей пробы. Они впервые были получены на градообразующем предприятии Усть-Каменогорска и стали свидетельством его огромного производственного потенциала, высокого уровня технологии, знаний, умений и опыта металлургов.

«Горячий цех» в авторитетном кругу представителей огненной профессии считается своеобразным горнилом, в котором получает закалку не только металл, но и человек. Характерно, что у плавильной печи одно время проходило становление и началось восхождение Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. Неслучайно его с гордостью считают своим коллегой все металлурги республики, составляющие её цвет и славу.

Во время каждой своей рабочей поездки в Восточный Казахстан Елбасы неизменно посещал большие и малые предприятия области, общался с рабочими, внимательно вникал в проблемы производства, социальные вопросы, с учётом мнений коллективов определял пути их решения. Промышленность ВКО по достоинству считается одним из трёх китов, на которых основывается экономика региона. В качестве двух других надёжных точек опоры выступают сельское хозяйство, богатое духовно-культурное наследие. Родина великого Абая – географический центр Евразии – стала для казахстанцев подлинной духовной святыней.

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев осенью этого года посетил современный Актогайский ГОК, где состоялось открытие нового производства. Тем самым подтверждается преемственность курса на форсированное индустриально-инновационное развитие Казахстана, так как высокие технологии открывают путь на внешний рынок. Карта индустриализации названа так неспроста, поскольку на ней возникают всё новые географические точки роста.

Казахстан за 30 лет признан во всём мире лидером в антиядерном движении. Историческое решение Елбасы по отказу от ядерного оружия и получению твёрдых гарантий безопасности страны получило логическое продолжение в плане использования мирного атома. В Курчатове созданы и действуют Национальный ядерный центр, а также Парк ядерных технологий, выпускающий мирную продукцию. В Семее и Усть-Каменогорске ведётся подготовка кадров – физиков-ядерщиков для нужд науки и производства РК. Более того, в Семее открылся и заработал уникальный центр радиологической медицины, который спасает жизни и здоровье многих наших земляков от тяжёлых болезней.

Международный форум по важнейшим вопросам, связанным с ядерной энергетикой, проходил с участием Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Усть-Каменогорске на базе технического университета. В нём также участвовали представители многих стран мира, в том числе члены ядерного клуба, обсудившие ключевые аспекты программ нераспространения, укрепления мира и безопасности на новых этапах в глобальном масштабе. На подобном мероприятии в Курчатове однажды побывал генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Пан Ги Мун в период своей работы в этой должности. На территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона высокие гости ознакомились с местом проведения первого ядерного взрыва. Высказали мнение, чтобы подобные испытания навсегда ушли в прошлое, а необходимые эксперименты проводились впредь только в мирных и научных целях, в интересах всего человечества.

Напомним, что в Курчатове много лет реализуется уникальный проект по созданию токамака совместно с партнёрами и коллегами из разных стран мира. В числе перспективных проектов на ЭКСПО-2017 в столице Казахстана детище учёных вызвало повышенный интерес.

Мирный атом состоит на службе у человека в ядерной энергетике. Огромным событием года накануне 30-летия Независимости стала реализация совместного проекта в Усть-Каменогорске местных металлургов с китайскими и французскими партнёрами. Эта работа отчётливо отражает совершенно новые подходы к организации и ведению как производства, так и бизнеса, международного партнёрства. В первую очередь, свидетельствует о возможности, более того, необходимости кооперации, совместного поиска пути решения самых различных проблем и вопросов, которые сегодня стоят перед разными государствами планеты. Это выводит сотрудничество на такой уровень, когда уже нет границ и барьеров для трансферта технологий, взаимного обмена знаниями, опытом в интересах дела и блага людей.

Выпуск топлива и специальных сборок для атомных электростанций, поставки их на экспорт, подготовленный рынок сбыта знаменует собой параллельное решение ряда важнейших вопросов экологии, освоения атомной энергии. Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК обратил внимание представителей средств массовой информации республики на уникальность проекта, а также на очевидную выгоду для экономики стран-партнёров и, в частности, для ВКО.

Цветная металлургия Восточного Казахстана с давних пор имеет традиции, основанные на системных подходах. Для отрасли характерна полная вертикальная интеграция от разведки, добычи, обогащения руды, а также выплавки металлов, далее поставки их на внутренний, внешний рынки. Потому в регионе имеется солидная геологическая школа и служба, отраслевые НИИ по проектированию разных рудников, шахт, карьеров, заводов и фабрик, сервисных структур, разработке и внедрению новых технологий. В то же время есть опыт строительства объектов, как говорится, под ключ многочисленными компаниями и фирмами.

Неизбежный процесс смены поколений ставит ребром проблему кадров, должного сопровождения со стороны фундаментальной, прикладной наук, системы высшего и среднего, производственно-технического образования. В этом отношении акимат ВКО принимает комплекс мер по усилению связей между производством и наукой, ведётся работа по привлечению выпускников на учёбу в местные вузы, увеличению грантов, стипендий, трудоустройству. На базе технического университета создана площадка по внедрению достижений науки в производство, совместной работе с предприятиями области, созданию уникальных материалов, сплавов, продукции для медицины, реального сектора экономики, тяготеющего к инновациям.

Предприятия-флагманы, ориентированные на сугубо экспортные поставки в силу специфики производства или рынка сбыта, шаг за шагом осваивают новые переделы в плане технологии. Тем самым совершая технологический рывок и даже революцию в духе времени и в соответствии с требованиями быстро меняющейся конъюнктуры рынка.

В Восточном Казахстане не в диковинку наличие в городах системообразующих, градообразующих заводов, фабрик, иных предприятий. Они являются донорами для местных бюджетов, несут большую социальную нагрузку. Есть свои флагманы в сельских районах. К примеру в Аягозском, Бородулихинском, Глубоковском, Зайсанском, Шемонаихинском районах. В их число входит также и Жарминский район, где солидные инвесторы смогли найти ключ к упорным рудам на Бакырчикском месторождении. Это один из самых важных проектов в истории региона, который невозможно обойти вниманием.

Научно-технический прогресс всё больше проникает в экономику, социальную жизнь общества. Особое место в нём отводится созданию цифрового государства. Новому поколению с детских лет нужно быть на «ты» с новыми технологиями. Восточный регион всегда славился кадрами с техническим, инженерным складом ума, интеллектом и универсальными компетенциями. Такой багаж помогает в производстве, науке, бизнесе и коммерции, где он высоко ценится и конвертируется в любую валюту. Время как синоним живых денег на Востоке понимается буквально. В государственном монетном дворе, созданном тоже в Усть-Каменогорске решением на самом высоком уровне, не только чеканят монеты высшего качества и различных номиналов. Здесь изготавливают госнаграды – медали и ордена – превосходного дизайна из благородных металлов, иногда с вкраплением драгоценных камней и материалов.

В канун Дня Независимости Республики Казахстан Премьер-министр РК Аскар Мамин наряду с другими жителями области вручил высокие госнаграды группе руководителей металлургических предприятий.

С 1993 года в ВКО инвестиции в основной капитал возросли с 781 млн тенге до 729,1 млрд тенге. С 2014 года привлечено 5,8 трлн тг прямых иностранных инвестиций.

Таир Сапаргалиев

Фото Тлеубека Шаяхмета