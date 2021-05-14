Добыча растёт

В первом квартале текущего года на Актогае добыто 13,4 млн тонн руды, на семь процентов больше четвёртого квартала прошлого года (12,5 млн тонн).

При этом 1,6 млн тонн сульфидной руды низкого содержания складировано для дальнейшей переработки.

По сравнению с первым кварталом 2020 года добыча руды увеличилась также на семь процентов (1 кв. 2020 – 12,6 млн тонн), в основном за счёт увеличения добычи оксидной руды, поскольку в первом квартале 2020 года производство было сосредоточено на повторном орошении ранее добытого сырья.

Из сульфидной руды в первом квартале произведено 30,6 тыс. тонн. Это на 12 процентов выше, чем в предыдущем квартале (4 кв. 2020 – 27,3 тыс. тонн) и на 13 процентов выше, чем в первом квартале 2020 года (27,2 тыс. тонн) – на показатели обоих сравниваемых периодов повлияло плановое техническое обслуживание мельницы.

Объём производства катодной меди из оксидной руды сократился в квартальном разрезе с 4,6 тыс. тонн до 3,3 тыс. тонн из-за сезонного снижения температуры и технического обслуживания в январе и феврале 2021 года. Эти же причины привели к снижению производства катодной меди по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (на 46 процентов, по сравнению с 6,1 тыс. тонн в первом квартале 2020 года).

В целом объём производства меди на Актогае в первом квартале – 33,9 тыс. тонн – вырос на шесть процентов относительно предыдущего квартала (4 кв. 2020 – 31,9 тыс. тонн), в том числе за счёт увеличения пропускной способности обогатительной фабрики (ОФ) и более высокого среднего коэффициента извлечения.

Приоритет компании KAZ Minerals – обеспечение безопасности, здоровья и благополучия сотрудников и подрядчиков. По-прежнему принимаются комплексные меры, включая тестирование и изоляцию, для защиты персонала и снижения риска перебоев в работе. Это позволило не допустить существенного влияния на деятельность группы в первом квартале, за исключением незначительных задержек поставок через казахстанско-китайскую границу.

Актогай – крупномасштабный рудник карьерного типа, с оставшимся сроком эксплуатации рудника около 25 лет (включая проект расширения), с содержанием меди в руде 0,27 процента (оксидная руда) и 0,33 процента (сульфидная руда). На Актогае производство катодной меди из оксидной руды началось в декабре 2015 года, производство медного концентрата из сульфидной руды – в феврале 2017 года.

Годовая мощность первой обогатительной фабрики по переработке сульфидной руды – 25 млн тонн, объём будет увеличен до 50 млн тонн с началом производства меди на второй ОФ до конца этого года. Операционные затраты месторождения Актогай являются конкурентными среди международных медедобывающих предприятий.

Годовой объём производства до 2021 года составляет в среднем 100 тыс. тонн меди из сульфидной руды и увеличится до 170 тыс. тонн в период с 2022 по 2027 годы после запуска производства на второй обогатительной фабрике. Производство меди из оксидной руды составит около 20 тыс. тонн в год до 2024 года.

Департамент корпоративных связей группы KAZ Minerals

Аягозский район