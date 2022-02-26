Важна не сила, а точность

В Восточном Казахстане налажено производство современных взрывчатых веществ, применяемых в горнодобывающей промышленности.

Состояние рынка промышленных взрывчатых веществ можно назвать лакмусовой бумажкой региональной экономики, ведь рост спроса свидетельствует об увеличении добычи рудного сырья, а металлургия по-прежнему остаётся системообразующей отраслью региона.

В современной добыче полезных ископаемых именно взрывные и буровзрывные работы являются основным способом разрушения горных пород.

Невзрывчатые компоненты современной эмульсионной взрывчатки и неэлектрические системы взрывания производят в селе Опытное поле. Завод взрывчатых веществ – полностью инновационное и высокотехнологичное предприятие, которое позволяет усилить позиции Восточного Казахстана как развитого промышленного региона. Продукция предприятия востребована как на отечественном, так и на зарубежном рынке.

АО «Орика-Казахстан» – крупнейшее в стране предприятие химической промышленности, входящее в состав австралийского концерна ORICA, являющегося мировым лидером по производству промышленных взрывчатых веществ и других химикатов.

По словам директора завода Варвары Щетниковой, примитивные взрывчатые вещества уходят в прошлое, а новейшие технологии позволяют, прежде всего, уменьшить влияние промышленности на экологию.

– Устаревшие взрывчатые вещества пагубно влияют на окружающую среду – почву, воду и воздух. Промышленные взрывы, производимые раньше с их помощью на горнорудных разрезах, были сравнимы с землетрясениями. Теперь взрывы стали значительно тише, деликатнее и экологичнее. Современные эмульсионные взрывчатки – это мягкая детонация, когда не дрогнет даже близко расположенное к взрыву здание, а также – лёгкий хлопок и струйка пыли спустя две минуты над эпицентром взрыва, – рассказывает Варвара Викторовна.

Иными словами, вектор инноваций направлен на увеличение не силы, а точности взрыва, что позволяет действовать даже в весьма стеснённых условиях.

Преимущество эмульсии, по словам руководителя предприятия, и в том, что как взрывчатое вещество она срабатывает только с газогенерирующей добавкой. Сами по себе компоненты невзрывоопасны. Для безопасности они смешиваются на разрезе при подаче в скважину.

Для Восточного Казахстана с учётом количества действующих в регионе промышленных площадок такая «спокойная» взрывчатка особо актуальна.

Кроме того, использование эмульсионных взрывчатых веществ позволяет снизить затраты на взрывные работы в 2,5-3 раза. Даже то обстоятельство, что после взрыва по такой технологии шахту не нужно долго и принудительно проветривать, позволяет быстрее приступить к извлечению породы.

По своим свойствам взрывчатая эмульсия сопоставима с тротилом, но при этом гораздо экологичнее и безопаснее. По способности дробить горные породы за счёт волнового действия эмульсионная взрывчатка – передовик среди промышленных взрывчатых веществ. Лидер она и по разрушающей способности – выбрасывать из области взрыва окружающие материалы. Последняя характеристика определяется количеством образующихся при взрыве газов: чем их больше, тем масштабнее работу способна выполнить взрывчатка.

В сутки «Орика-Казахстан» производит до 30 тонн взрывчатого вещества, то есть более шести тысяч тонн в год, этого хватает на все горнорудные предприятия региона, а также для реализации на импорт. Объём производства с каждым годом увеличивается. На предприятии сегодня трудится свыше ста человек.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район