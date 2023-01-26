Уголь: вопрос в разрезе

В 2023 году в АО «Каражыра» планируют отгрузить 9,5 млн тонн угля для энергетических, промышленных предприятий и населения, в том числе Восточно-Казахстанской области и области Абай.

По итогам биржевых торгов на 2023 год, по годовым контрактам средневзвешенная цена коммунально-бытового угля на борту угольного разреза составила 6 383,05 тенге за тонну. Цена на энергетический уголь – 4 747 тенге за тонну, а на низкокалорийный – 3 596 тенге за тонну. Именно эти виды угля потребляют предприятия и население двух крупных областей на востоке Казахстана.

Как отметил начальник отдела маркетинга АО «Каражыра» Алмат Арсламбаев, в 2022 году для потребителей ВКО и области Абай было отгружено около 1,2 млн тонн коммунально-бытового угля, 3,4 млн тонн – для нужд котельных и ТЭЦ обоих регионов и до 800 тыс. тонн угля получили промышленные предприятия для производства строительных материалов.

Всё идёт по плану

Руководитель Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО Нурлан Рамазанов напомнил, чтобы исключить ажиотаж прошлых лет на покупку угля населением, акимат области совместно с разрезом «Каражыра» и КТЖ в прошлом году разработали и утвердили график поставок до конца года. И все эти месяцы он практически полностью соблюдался.

По данным, предоставленным председателем Комитета индустриального развития МИИР РК Ильясом Оспановым, ещё в начале 2022 года ведомство совместно с акиматами областей и городов республиканского значения разработали план потребления угля на 2022-2023 годы.

Так, годовой объём потребления коммунально-бытового угля по ВКО составляет 563,7 тыс. тонн, из которых 39,5 тыс. тонн – это уголь для коммунальных нужд бюджетных и социальных предприятий и организаций и 524,2 тыс. тонн – для населения.

Что касается помесячной отгрузки угля с разреза «Каражыра» в ВКО, то в мае 2022 года было отгружено 6,1 тыс. тонн коммунально-бытового угля, в июне – 19,5 тыс. тонн, в июле – 32,2 тыс. тонн, в августе – 108,1 тыс. тонн, в сентябре план на отгрузку составил 109,3 тыс. тонн, в октябре – 82,74 тыс. тонн, в ноябре – 71,67 тыс. тонн и декабре – 42,9 тыс. тонн.

В первые четыре месяца 2023 года объёмы поставки угля в регион составят от 20 до 25 тыс. тонн ежемесячно. Напомним, что общая потребность угля в ВКО в год составляет 1,249 млн тонн.

В целом с борта разреза «Каражыра» в 2022 году были отгружены рекордные 8,416 млн тонн угля, из которых 8,013 млн тонн пришлись на железнодорожный транспорт, автотранспортом с разреза было отгружено 384,9 тонн твёрдого топлива.

– На 2023 год АО «Каражыра» установило план отгрузки на уровне 9,5 млн тонн, – отметил Алмат Арсламбаев.

Кроме того, в 2023 году будет окончательно решена многолетняя проблема с низкой пропускной способностью станции Дегелен, где осуществляется отгрузка угля в разные регионы страны и зарубежье. Так, до недавнего времени максимальная пропускная способность станции составляла 450 полувагонов в сутки. Этого количества часто было недостаточно для своевременного обеспечения населения и энергетических предприятий регионов в пиковый сезон заготовки угля.

Как сообщил Алмат Арсламбаев, в 2021 году между АО «Каражыра» (ТОО «Компания Балапан Көлігі») и АО «НК «КТЖ» был заключён меморандум, в рамках которого шахтёры взяли на себя обязательства разработать ПСД на строительство трёх дополнительных приёмо-отправочных путей на станции Дегелен и двух путей на разъездах Куль и Известковая.

– Мы не только за свой счёт разработали проектно-сметную документацию, но и своими силами полностью провели земляные работы, подготовив насыпи для укладки железнодорожных путей. Железнодорожники завершили монтаж путей и сейчас ожидаем их введение в эксплуатацию. Этот проект позволил нам увеличить пропускную способность станции Дегелен до 590 полувагонов в сутки, – отметил Алмат Арсламбаев.

Он также проинформировал о состоявшихся биржевых торгах, по которым заключены годовые контракты на 2023 год, где была чётко определена средневзвешенная цена по всем видам угля на весь текущий год.

Что входит в стоимость?

Так, в 2023 году АО «Каражыра» с борта разреза будет реализовывать коммунально-бытовой уголь с зольностью Ad-15,9% по цене 6383,05 тенге за тонну. Стоимость энергетического угля зольностью Ad-19,8% для котельных и ТЭЦ в текущем году составит 4747 тенге за тонну. Низкокалорийный уголь с зольностью Ad-22-24% – 3596 тенге за тонну.

– В последние 15 лет предприятие уделяло и продолжает уделять особое внимание вопросам обеспечения коммунально-бытовым углём населения и объектов образования, здравоохранения, социальной сферы и теплоснабжения ВКО и области Абай. В рамках этой работы ежегодно проводится мониторинг, а также чётко утверждаются объёмы потребления в регионах, устанавливается цена на уголь «Каражыра», рост которой не превышал коридора официальной инфляции. При этом весь объём коммунально-бытового угля АО «Каражыра» реализует только методом биржевых торгов, когда мы заключаем годовые контракты и проводим спот-торги, согласно секционным правилам, – уточнил Алмат Арсламбаев.

Как разъяснил представитель угольного разреза, в формировании себестоимости одной тонны угля значительную роль играют такие производственные затраты, как железнодорожные расходы, доля которых составляет 21,57%; дизельное топливо и бензин – от 27–30% себестоимости, а в условиях доставки до конечного потребителя – более 70%; покупка запасных частей и комплектующих – 41,12%; заработная плата – 7,07%; услуги, оказываемые сторонними предприятиями, такие как буровзрывные работы и другие – 2,69%; прочие затраты – 0,3%.

Именно рост цен на эти расходные составляющие и влияет, в конечном итоге, на окончательный тариф на уголь. К примеру, за 2015–2022 годы тариф на услуги железнодорожного транспорта подорожал почти втрое. За этот же период значительно изменился курс доллара.

Динамика роста (колебания) курса доллара США по отношению к тенге оказывает значительное влияние на расходы предприятия. Потому что ежемесячно закупаются масла, всевозможные фильтры, автошины и прочие расходные материалы. Так, курс доллара с января 2022 года повысился более чем на 40 тенге.

Значительно подорожала и стоимость дизельного топлива. Так, она увеличилась на 88% – со 196,5 тенге за литр летнего дизельного топлива в 2018 году до 370,5 тенге за литр в 2022 году.

Такие разные потребители

Как отметил Алмат Арсламбаев, угледобывающая компания, работая с энергетическими компаниями Восточно-Казахстанской области и области Абай, часто идёт на уступки, производя отгрузку угля в долг или под гарантийные письма акиматов области. На сегодняшний день энергетические компании Восточного Казахстана задолжали разрезу в общей сложности более 2,7 млрд тенге, самым крупным должником является АО «Риддер ТЭЦ». Их долг составляет уже 1,23 млрд тенге. В то же время добросовестный потребитель ТОО «Усть-Каменогорские тепловые сети» неизменно работает на опережение, а не в долг.

– Очень серьёзная ситуация сложилась в Риддер ТЭЦ. Долги просто огромные. Мы предлагали руководству ТЭЦ хотя бы своевременно производить оплаты за расходы по железнодорожному тарифу, а оплату за уголь рассмотреть по факту приёмки его на складе получателя, но и этот вариант не был принят. Для нас расходы на железнодорожный транспорт ложатся очень тяжким бременем. Мы обязаны ежемесячно подавать заявку на подачу чёткого количества вагонов и производить за эти услуги 100-процентную предоплату, – пояснил Алмат Арсламбаев.

Екатерина Гуляева