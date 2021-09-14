До миллиона доз вакцин в месяц

В Казахстане подготовлено второе производство для выпуска вакцин против коронавирусной инфекции – с начала сентября площадка «Антиген» в Алматинской области уже выпустила 300 тысяч валидационных серий казахстанской вакцины QazVac. При этом рассчитана она на мощность до 1 млн доз в месяц.

С работой научно-производственного предприятия «Антиген» ознакомился заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов, отметивший, что запуск площадки состоялся в рамках исполнения поручения Главы государства по обеспечению биобезопасности страны, обозначенного в Послании народу Казахстана.

«Антиген» является партнёром Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности МОН РК.

Учёные НИИПББ, используя площадку «Антиген», подготовили и запустили в эксплуатацию уже вторую производственную площадку (после биофармацевтического завода при ТОО «OtarBioPharm») по полному циклу выпуска медицинских вакцин, в том числе QazVac. Для этого с использованием механизма льготного кредитования закуплено новое технологическое оборудование для производства вакцин. Международные стандарты качества дают предприятию возможность достигать высокого технического уровня, качества и надёжности на всех участках производства.

Напомним, казахстанская вакцина от COVID-19 с торговым названием QazVac стала 14-й вакциной в мире, которая дошла до третьей фазы клинических исследований, её эффективность – выше 85 процентов. Применяется в Казахстане с 26 апреля 2021 года. QazVac представляет собой инактивированную вакцину. Её вводят двумя дозами с интервалом 21 день.

– Пандемия всё ещё не отступает во всём мире. Каждый день тысячи наших граждан заболевают, многие уходят из жизни. Мы немедленно предприняли меры по борьбе с пандемией, не теряя времени. Казахстан – одно из немногих государств в мире, разработавшее вакцину против коронавируса. Нет никаких сомнений в том, что наша вакцина эффективна и безопасна. Сейчас к QazVac проявляют интерес в других странах, – отметил Президент Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу Казахстана.

Инактивированная вакцина QazVac была выпущена в апреле 2021 года, за этот период на склады ТОО «СК-Фармация» поставлен 1 млн доз вакцины. По информации разработчика, генерального директора Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, интерес к отечественному препарату проявила Швейцария, которая выразила готовность сотрудничать.

– Все клинические исследования по третьей фазе завершены. 9 июля нами были собраны последние анализы, после чего проходила обработка, статистический анализ огромного пласта данных, участвовали 3 тысячи человек. Параметров было достаточно большое количество. В конце июля мы подготовили заключительный отчёт по третьей фазе и по всему клиническому исследованию. 25 тысяч доз поставлены в Кыргызстан, где также зарегистрирована наша вакцина, – сообщила она.

Кунсулу Закарья отметила, что в случае регистрации QazVac в Швейцарии, для отечественной вакцины могут открыться поставки в многие страны Африки и Латинской Америки.

– Кроме того, поступило 12 заявок из других стран, из них наиболее перспективными в рамках ёмкости рынка являются страны Юго-Восточной Азии, – добавила она.

Учёная подчеркнула, что QazVac эффективен как в борьбе с так называемым уханьским, так и «дельта»-штаммом коронавируса.

Вакцина может храниться при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию, что в отличие от зарубежных аналогов делает её неприхотливой к транспортировке и хранению. Это значительно упрощает её доставку в регионы страны.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников

Нур-Султан