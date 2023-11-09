Дни мастера

С 15 по 18 ноября в Восточно-Казахстанском областном драматическом театре пройдут дни творческого наследия лауреата Государственной Молодёжной премии «Дарын» Рустема Есдаулетова.

Его судьба напоминала вспышку яркой кометы. За свой стремительный жизненный «полёт» Рустем Есдаулетов успел сделать столько, сколько другим не удаётся за полвека или сотню лет!

Он спешил постичь всё самое лучшее. Энергия молодости гнала его разум вперёд. Он блистал на театральных подмостках, постигал кинематограф, ставил экспериментальные спектакли, был мастером художественного слова.

Из всех искусств особенно дорог и близок ему был театр. Горячее сердце актёра и режиссёра пульсировало на сцене, рождая ярчайшие художественные образы.

За семь лет служения в Восточно-Казахстанском областном драматическом театре (с 2002 по 2009 годы) Рустем Есдаулетов поставил 25 замечательных спектаклей, дав заявку на неисчерпаемую фантазию, неустанный труд и режиссёрский потенциал.

Рустем Есдаулетов оставил после себя незримый, вечный след в душах зрителей, ценителей высокого искусства.

Минуло четырнадцать лет, как он ушёл в царство покоя. Но самые лучшие его спектакли, отмеченные на международных фестивалях, до сих пор продолжают волновать, взывать к истине, миру, добру и справедливости.

Дни творческого наследия Рустема Есдаулетова ознаменует показ спектаклей: психологической драмы «Толғақ» Ж. Озубекова, музыкальной комедии «Ғашықтар хикиясы немесе обшагадағы серілер» К. Жунисова, экспериментальной постановки «Атымды адам қойған соң» Абая и сказки «Ұр тоқпақ».

В фойе театра в эти же дни будет проходить выставка, посвящённая жизни и творчеству Рустема Есдаулетова.

Дарья Шавлева