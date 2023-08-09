Особенная личность

На базе областной детско-юношеской библиотеки состоялся круглый стол, приуроченный к 100-летию со дня рождения Бошая Китапбаева.

Биографию Бошая Китапбаева без преувеличения можно назвать яркой и насыщенной. Герой Социалистического Труда, участник и инвалид Великой Отечественной войны, кандидат экономических наук, с 1955 по 1990 годы — председатель колхоза имени Ленина Большенарымского района.

По словам известного краеведа, коллекционера Алдияра Аубакирова, Бошай Китапбаев был масштабной личностью.

– В начале 2000 годов я очень часто встречался с ним, бывал у него в гостях, – рассказывает Алдияр Аубакиров. – Он был интересным собеседником, начитанным, имел глубокие познания не только в отечественной, но и зарубежной литературе. В годы войны Бошай Китапбаев в окопах прочитал книгу М. Ауэзова «Абай».

Б. Китапбаеву было присвоено звание Героя Социалистического Труда, а также был награждён орденами и медалями.

В работе не боялся применять и использовать передовые технологии, колхоз под его руководством первым в области освоил производство гречихи, увеличил поголовье скота, внедрил ирригационную систему орошения. Современники называли его новатором.

В своей книге «Естелік» Алдияр Аубакиров написал о незабываемых встречах с Бошаем.

– Наши беседы произвели на меня неизгладимое впечатление, – делится автор. – Бошай Китапбаев – личность особенная. Он обладал неповторимым магнетизмом, к нему тянулись все, кто хоть раз беседовал с ним. Своим багажом знаний, трудовым опытом делился со всеми и делал это с большой деликатностью. Таким мне запомнился этот человек с большой буквы.

На мероприятии в преддверии столетнего юбилея Бошая Китапбаева прозвучали отрывки из книги «Естелік» Алдияра Аубакирова, соратники и друзья делились тёплыми воспоминаниями о незаурядной личности Бошая Китапбаева.

Альмира Нуртаева