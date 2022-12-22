Человек с большой буквы

Писать о Гадыле Ибраеве, оглядываясь на пройденный им путь, было непросто и в то же время очень важно, волнительно, ведь он так много сделал для Аягозского района и безгранично любил родную землю.

Гадыл Ибраев, всю свою сознательную жизнь посвятивший сельскому хозяйству и имевший исключительные организаторские способности, родился в 1928 году в Абралы в семье муллы. Его отец Уалиолла появился на свет в населённом пункте Кииккашкан, что к западу от села Кайнар. Там же мулла построил мечеть. Это позже повлияло и на жизнь Гадыл ага.

Успешно окончив Семипалатинский ветеринарный институт, он неустанно трудился в сфере сельского хозяйства. Свой профессиональный путь начинал ветеринарным врачом, директором совхоза в Кокпектинском районе. После Семипалатинский областной исполнительный комитет направил этого образованного и целеустремлённого молодого человека в Аягозский район.

Здесь Гадыл Ибраев пару лет работал на должности начальника Аягозского районного производственного управления. Затем его назначили директором Каракольского племенного овцеводческого совхоза. Местные аксакалы говорят, что Гадыл Ибраев внёс ощутимый вклад в развитие Аягозского района.

Тогда село особенно процветало и развивалось, – вспоминают старожилы села Каракол. – В западной части населённого пункта высадили большой яблоневый сад. Хотя «яблоневый» – это лишь одно название, на самом деле чего там только не было. В том саду росли груши, абрикосы, виноград разных сортов, а в самом центре – арбузы и дыни. Конечно, сейчас легко говорить об этом. Однако в то время отвод воды реки Каракол на хребет требовал большого труда. Кстати, плоды из сада на автомобилях увозили жители Аягоза, Каракола, Таскескена, в этом же списке Шолпан, Шынгожа, Акшаули. Даже из Ушарала приезжали.

Это лишь малая часть работы, проделанной Гадылом Ибраевым. На какой бы должности он не находился, всегда отличался трудолюбием, любознательностью и другими благородными качествами, служившими примером для окружающих. Был членом Каракольского сельского, Аягозского районного, Семипалатинского областного советов, открыто говорил о проблемах граждан. Поэтому народ высоко ценил его труд.

Правительство также не раз отмечало заслуги Г. Ибраева в развитии сельского хозяйства, награждало орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» и многими другими медалями.

Вместе с супругой Фаридой Хикматуллакызы Гадыл ага вырастил двух сыновей – Газиза, Кайрата и дочь Жанат. Их дети и внуки – образованные граждане, которые нашли своё место в обществе.

После Аягозского района Гадыл Ибраев плодотворно работал на руководящих должностях в Жамбылском, Талгарском районах Алматинской области, трудился в хозяйстве имени Мынбаева. Трудовой путь охватывает немало районов страны, при этом везде его вспоминают с теплотой и благодарностью. Гадыл Уалиоллаулы Ибраев прожил всего 56 лет, но оставил после себя добрую память.

Берикхан Тайжигит, перевод Гульжан Естаевой

Аягозский район