Виталий Метте – человек дела

Сегодня, 4 июля, исполняется ровно 20 лет с тех пор, как ушёл из жизни Виталий Леонидович Метте, который внёс значительный вклад в развитие Восточно-Казахстанской области и страны в целом.

В период с 1997 по 2002 годы он трудился на посту акима ВКО, а до этого занимал должности акима Семипалатинской области (ныне область Абай), первого заместителя Премьер-министра РК, вице-премьера РК. Ещё раньше возглавлял АО «УМЗ», где шаг за шагом прошёл трудовой путь от рядового специалиста до первого руководителя одного из стратегических предприятий Республики Казахстан.

В истории региона были разные акимы, у каждого из них свой стиль работы, но время В. Метте запомнится многими важными событиями. Об этом, в частности, вспоминает Адылгазы Бергенев, который работал тогда первым заместителем акима ВКО. Он признаётся, что ему посчастливилось проработать вместе с В. Метте, в общей сложности, более пяти лет.

– Прежде всего Виталий Леонидович запомнился тем, что стоял тогда у истоков объединения двух областей – Семипалатинской и Восточно-Казахстанской, – говорит Адылгазы Бергенев. – Символично, что ещё до момента их объединения он некоторое время уже трудился акимом Семипалатинской области. Там он пригласил меня на работу первым заместителем главы региона. Некоторое время спустя его назначили акимом ВКО.

Решение об объединении двух областей в 1997 году было необходимо тогда как с точки зрения экономики, так и многих других объективных факторов. В мае 1997 года произошло фактическое объединение этих регионов. Тогда Адылгазы Бергенев был назначен первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области. Было дано поручение, чтобы от каждого из регионов были по два заместителя. Поэтому на должности других замов назначили Юрия Швайченко, Николая Носикова, Алдаша Калиева. Талгатбека Абайдильдина пригласили из центра. Вместе с тем, акимом Усть-Каменогорска тогда назначили Александра Лукина, прежде работавшего в Семипалатинске. Сейчас уже можно смело сказать, что подбор первой команды акима ВКО оказался точным и верным.

По мнению бывшего первого заместителя акима ВКО, время тогда было сложное. Пенсии не выплачивались по шесть месяцев, задерживалась выплата зарплат работникам бюджетных организаций, было много других проблем.

– Виталий Леонидович смог организовать работу исполнительных органов власти, адаптировать жизнь и деятельность объединённого региона, чтобы не допустить роста социальной напряжённости, – говорит Адылгазы Бергенев.

В. Метте не любил долгих совещаний, даже сессия маслихата области по бюджету проходила максимум за 1-1,5 часа, потому что всё было проработано заранее. Его стиль управления основывался на доверии, каждый занимался своим делом. Как аким области он лишь тактично рекомендовал своё компетентное видение.

Как отмечает коллега и соратник бывшего акима ВКО, для того периода времени были характерны перебои в работе предприятий, задержки зарплаты, неплатежи между предприятиями, организациями. Были перебои с подачей тепла в посёлках Первомайский, Огнёвка, городе Серебрянске и особенно в моногородах. В частности, в Курчатове котельные работали на мазуте.

– Аким области принял неординарное решение и вместо котельной на мазуте были смонтированы четыре локальных котельных на твёрдом топливе всего за 3-4 месяца, – говорит Адылгазы Бергенев. – Полностью реконструировали всю инфраструктуру и спасли город от замерзания.

В микрорайоне Арматурный в областном центре было электроотопление, люди бросали жильё, уезжали. В. Метте принял решение протянуть к домам отопление напрямую от УК ТЭЦ.

В 2000 году в рамках «Миллениум пати» в прямом телеэфире Восточно-Казахстанскую область назвали не иначе, как настоящей жемчужиной республики.

Принимались нестандартные решения по возведению школ в Зайсанском, Уланском районах, динамично развивался МСБ, оживали промпредприятия, пришли инвесторы на Казцинк, ТМК.

Историческим в тот период также стало решение о создании Монетного двора РК, выпускающего нацвалюту, а также госнаграды, другие изделия. В масштабах СНГ только четыре страны смогли добиться такого яркого достижения.

Много позитивных изменений произошло в сельском хозяйстве, промышленности, социально-культурной сфере.

Собеседник отмечает, что при Виталии Метте и при поддержке Правительства РК в Семее был построен уникальный мост. В Усть-Каменогорске заработало предприятие автопрома, обеспечивались налоги в бюджет.

– Большое внимание уделялось приграничному сотрудничеству, – говорит Адылгазы Бергенев. – По поручению Главы государства создана национальная компания «Казахстан Инжиниринг», объединяющая все оборонные предприятия РК. Главой компании, как опытный инженер-управленец, был назначен Виталий Метте. В текущем году нацкомпании исполняется 20 лет.

Высоким профессионализмом, ответственностью, беззаветным служением обществу, личностными качествами В. Метте внёс большой вклад в развитие региона и страны. Именно таким и остаётся он в памяти благодарных земляков, служит примером для подражания подрастающему поколению патриотов-казахстанцев.

Записал Таир Сапаргалиев