Дизтопливо: распределить по-честному

В нынешнем году Министерство сельского хозяйства РК планирует апробировать в пилотном режиме новые механизмы распределения дизельного топлива на сезонные сельскохозяйственные работы.

Информация об этом размещена на веб-ресурсах Правительства Казахстана. Отмечается, что профильным ведомством разработан проект правил, охватывающий все процессы распределения дизтоплива. В том числе порядок работы комиссии по определению операторов по доставке солярки. Кроме того, необходимые условия и требования к определению операторов, а также процесс электронного формирования и распределения объёмов дизтоплива в Единой государственной информационной системе субсидирования.

По мнению специалистов аграрной отрасли ВКО, в различных районах за многие годы сложилась и обкатана схема обеспечения сельчан дизельным топливом. Она позволяет относительно успешно проводить посевные, уборочные, другие сельскохозяйственные работы. Что же нового и оптимального предлагается в этом отношении со стороны Министерства сельского хозяйства РК?

Согласно новому проекту правил, формирование и распределение объёмов горючего для фермеров будет проводиться с учётом посевных площадей в соответствии с нормативами расхода дизельного топлива на 1 га по видам сельскохозяйственных культур. В этом уже есть определённая логика, с чем трудно не согласиться, поскольку обрабатываемый земельный клин у всех разный по площади и потребность в горючем неодинаковая. Тут, конечно, нужно будет учитывать природно-климатические условия, разный ландшафт местности – горный и степной.

Более того, реестр получателей дизтоплива будет создан в автоматизированном режиме на портале gosagro.kz. Можно предположить, что тем самым ставится задача добиться более высокой прозрачности, адресного распределения горючего между его получателями. Кроме всего, цифровизация процесса всегда заметно экономит время, исключает человеческий фактор.

В настоящее время проект Правил проходит процедуру рассмотрения и согласования в отраслевых общественных организациях и НПП «Атамекен». Делается ссылка на то, что ознакомиться с проектом документа также можно на портале «Открытые НПА». Это было бы интересно для аграриев, которых в первую очередь коснутся нововведения. Здесь авторы проекта правил, скорее всего, рассчитывают на обратную связь от тружеников отрасли.

Не случайно в сообщении делается акцент на том, что все поступившие замечания и предложения будут рассмотрены, и в случае обоснованности учтены при дальнейшей доработке проекта новых правил.

В заключении особо отмечается, что практическое внедрение электронного распределения дизтоплива в ЕГИСС планируется только после апробирования в пилотном режиме в регионах республики. Естественно, что нововведения не всегда внедряются в жизнь гладко и безболезненно, но таковы требования и вызовы времени, когда нужно идти в ногу с техническим прогрессом.

В целом на уровне Правительства РК рассмотрены вопросы подготовки к весенне-полевым работам и также даны поручения по поводу снабжения ГСМ сектора АПК. Обращено внимание на то, чтобы операторы не допускали случаев отгрузки и реализации дизельного топлива на сторону, а за возможные факты нарушений предусмотреть соответствующие меры строгого реагирования.

Характерно, что на совещании руководство Кабмина подняло вопрос о недостаточном использовании аграриями минеральных удобрений. По подсчётам специалистов, в Казахстане из-за этого ежегодно недополучают около 10 млн тонн зерна высокого качества. По общему мнению, это составляет почти половину собираемого урожая в РК, хотя за использование минеральных удобрений в стране предусмотрено выделение субсидий. Это должно быть выгодно аграриям с самых различных точек зрения.

В этой связи нельзя обойти ещё одну грань проблемы, которая касается ценообразования и контроля над ценами на минеральные удобрения. Такой вопрос недавно поднимали аграрии Шемонаихинского района в ходе рабочей поездки и встречи представителей Правительства РК. Здесь, по их мнению, есть свои нюансы, связанные с тем, что часть удобрений производится на заводах в Казахстане, а другая часть завозится по импорту. Потому ценовая политика здесь может быть объективно разной как раз по этой причине. Предложения аграриев Востока были услышаны и взяты на карандаш. Это к разговору о том, как могут быть полезны прямые диалоги между властью в центре и на местах с тружениками сектора АПК.

Таир Сапаргалиев