Дети – не рабы

В рамках Всемирного дня борьбы с эксплуатацией детского труда в регионе провели ежегодную Национальную информационную кампанию «12 дней борьбы против эксплуатации детского труда».

По информации Международной организации труда, во всём мире 218 миллионов детей в возрасте от 5 до 17 лет вынуждены работать. 152 миллиона являются жертвами современного рабства, а 73 миллиона из них заняты опасным трудом.

В рамках ежегодной На-циональной информационной кампании «12 дней борьбы против эксплуатации детского труда» во всех городах и районах Казахстана проводятся информационно-разъяснительные и рейдовые мероприятия, в ходе которых проверяют объекты, чтобы выявить возможные факты использования детского труда.

Так, в Усть-Каменогорске сотрудники Управления образования, правоохранительных органов и представители ВК областного филиала ОО «Молодёжное крыло «Жастар рухы» при партии Аmanat, гражданского сектора ОО «Центр развития и адаптации «Феникс» обратили внимание на парковые зоны, рынки, автозаправочные станции, строительные площадки, игровые залы и кафе-рестораны, где может использоваться детский труд.

Как сообщил старший инспектор ИДН Ульбинского отдела полиции, майор полиции Азамат Мамырканов, в ходе рейдов фактов эксплуатации детского труда на территории областного центра не выявлено.

В рамках информационной кампании сотрудники ювенальной полиции Усть-Каменогоска не только провели рейдовые мероприятия по выявлению детей, которые привлекались к тяжёлой и вредной работе. Они также разъясняли детям и родителям права и обязанности в соответствии с законодательством РК, информировали о статьях Трудового кодекса.

Так, согласно Трудовому законодательству РК, учащимся, достигшим четырнадцатилетнего возраста, разрешается выполнение в свободное от учёбы время работы, не причиняющей вреда здоровью и не нарушающей процесса обучения при условии заключения трудового договора. Он заключается с несовершеннолетним, а также с родителем, опекуном, попечителем или усыновителем.

При этом для учащихся, не достигших восемнадцатилетнего возраста, устанавливается сокращённая продолжительность рабочего времени: в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет – не более 24 часов в неделю, от шестнадцати до восемнадцати лет – не более 36 часов в неделю.

По словам руководителя ОО «Центр развития и адаптации «Феникс» Назигуль Ахметкалиевой, с 1 по 12 июня подобные рейды провели во всех районах области.

– Задачи этой масштабной информационной кампании заключались в привлечении внимания к проблеме детского труда, повышении информированности общественности, включая взрослых и детей, о её характеристиках и последствиях для ребёнка и общества, – отметила Назигуль Ахметкалиева. – Также она раскрывает основы международного и национального законодательства в этой области.

Какие результаты получены по итогу проведения этой кампании? Повышение уровня информированности общества о правах детей, о возможных формах помощи в случае, если ребёнок оказался в подобной ситуации. А главное – вовлечение родителей, представителей государственных и общественных организаций в деятельность по обеспечению охраны и защиты законных интересов детей.

Ерик Абитов