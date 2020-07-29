Дефицита не будет

В Бескарагайском районе решают вопрос с нехваткой медикаментов.

В рамках реализации плана оказания поддержки граждан и работников сферы здравоохранения прошел очередной рейд по аптекам района. В нем приняли участие члены комиссии партийного контроля районного филиала партии Nur Otan и специалисты управления контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Члены мобильной группы проверили наличие лекарственных препаратов в аптеках, цены на медикаменты и соблюдение правил их реализации населению.

По словам участников рейда, такие мероприятия проводятся два раза в неделю. Мониторинг помог выявить спрос на антибактериальные, жаропонижающие, противовирусные препараты и антикоагулянты. При их отсутствии предлагаются полноценные аналоги, содержащие в своем составе основные лечебные компоненты.

– По недостающим медикаментам местными исполнительными органами сделан запрос руководству оптовых складов медикаментов в Семей, – сообщили представители районного филиала партии.

Юрий Пааль

Бескарагайский район