Дальневосточный Лорд в Семее

В биологическом центре Семея пополнение – поступил дальневосточный леопард по кличке Лорд. Хищника привезли из Южного Казахстана.

Такой подарок биологическому центру сделала местная компания ТОО «Эйкос». Отметим, что на сегодняшний день дальневосточный леопард – вид довольно редкий и находится под особой охраной.

– Чистокровный дальневосточный леопард – это очень большая редкость. На данный момент в природе насчитывается всего около 60 особей. Они находятся в разведении в зоопарках мира. Сложность разведения этих животных в том, что они плохо сходятся и создают пары. Плюс наблюдается большая смертность среди детёнышей. В целом, в природе у них маленький ареал обитания. Они встречаются на границе Китая и России. В Казахстане дальневосточного леопарда также встречали, но это был единичный случай, – рассказывает заведующая биологическим отделом биоцентра Дарья Вощакина.

Везли Лорда из Южного Казахстана двое суток. Несмотря на это, хищник чувствует себя хорошо. До наступления лета содержать большую кошку будут в зимнем павильоне.

– Летом леопард переедет в вольер на улице. Примечательно, что поступил он к нам в Год тигра. Это позволит разнообразить фауну биоцентра. Это подарок от ТОО «Эйкос», которое всегда помогает нам с техникой, строительными и другими материалами, на которые не хватает бюджетных средств, – заключил директор биологического центра Сейсен Масалимов.

Флора Левина

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Семей