Чудо-робот для повседневной жизни

Юные изобретатели из Риддера вошли в десятку финалистов республиканского конкурса социальных проектов среди школьников средних и старших классов «Solve for Tomorrow: от идеи до модели» и получили денежный сертификат для развития своего стартап-проекта.

О том, как проект для школьного конкурса превратился в успешный социальный стартап, мы сообщали в предыдущих номерах «Рудного Алтая».

Напомним, Иван Грибенщиков из Риддера изобрёл робот-дезинфектор. Это многофункциональное устройство, предназначенное для бесконтактной дезинфекции, утилизации предметов обихода, медицинских и косметических инструментов. Также оно выполняет функцию санитайзера. Куратором проекта стал учитель физики и информатики лицея № 1 города Риддера Юрий Котвицкий.

Не будет преувеличением сказать, что разработка принесла Ивану настоящий успех. Он защитил свой проект на областном этапе, а также в серии республиканских конкурсов. Несмотря на серьёзную конкуренцию, разработку юного изобретателя жюри признало лучшей.

Более того, о чудо-роботе знают за рубежом. В прошлом году Иван участвовал во Всемирной олимпиаде инновационных научных проектов WISPO-2022. Её организатором выступает Ассоциация молодых учёных Индонезии, которая поддерживается Министерством образования страны и департаментом Западной Явы (провинция Индонезии в западной части острова Ява со столицей в Бандунге). На престижном соревновании он завоевал золотую медаль, а также грант, предоставляющий возможность продолжить научно-исследовательскую работу.

На этом школьник решил не останавливаться. В этом году он вместе со своим куратором и ещё одним юным изобретателем Артемием Нечаевым решили усовершенствовать робот-дезинфектор и принять участие в других конкурсах.

Так, с 8 по 10 сентября в Астане прошёл финал республиканского конкурса социальных проектов среди школьников средних и старших классов «Solve for Tomorrow: от идеи до модели». За звание лучших боролись 413 команд из всех регионов нашей страны. Кстати, команда из Восточно-Казахстанской области «Мехатроник» была самая юная. Иван и Артемий представили судейской коллегии линейку девайсов, которую они разработали на базе существующего прототипа.

Благодаря дополнительным устройствам значительно расширилась сфера применения робота-дезинфектора. К примеру, его можно использовать как в домашних условиях для дезинфекции детских принадлежностей, так и в банковской сфере для обработки денежных средств.

Решение, которое предложили ребята, жюри оценило по достоинству. Иван и Артемий вошли в десятку финалистов и выиграли сертификат на сумму 300 тысяч тенге для развития концепта линейки своего стартап-проекта.

– В запасе у ребят ещё много идей, не буду раскрывать секреты. Скажу так: есть задумки ещё больше расширить функциональные возможности робота, – отметил отец Ивана Виталий Грибенщиков.

Татьяна Кравченко

Риддер