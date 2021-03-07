COVID-19

Чтобы вирус не «взломал» иммунитет

07.03.2021
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В Восточном Казахстане проходит второй этап вакцинации от коронавируса. 

Напомним, по поручению Главы государства КасымЖомарта Токаева с 1 февраля в Казахстане стартовала кампания по добровольной вакцинации. Сейчас против коронавируса применяется российский двухкомпонентный препарат «Спутник V». После получения первого компонента вакцины второй компонент вводится с интервалом в 21 день. Так, в первый этап было вакцинировано 1300 медицинских работников, которые непосредственно задействованы в борьбе против коронавируса. 22 февраля врачи начали проходить ревакцинацию.  

Вчера в области начался второй этап вакцинации от COVID-19. Прививку против КВИ в это время получат оставшиеся медики, которые не находились на передовой борьбы с пандемией. Также до конца марта начнут вакцинацию педагоги и полицейские. 

Для этих целей было получено 6700 доз российской вакцины «Спутник V». Препарат уже распределили по 47 лечебным учреждениям Восточного Казахстана, которые задействованы в прививочной кампании.  

В каждой поликлинике, где будет проходить иммунизация, оборудован отдельный кабинет для вакцинации. В  кабинете присутствуют врач, медсестра-вакцинатор и медсестра-регистратор. Кроме того, предусмотрен отдельный кабинет, где получившие вакцину в течение 30 минут находятся под наблюдением, – отметили в областном управлении  здравоохранения. 

В списке тех, кто получает первый компонент вакцины, специалист лаборатории отдела контроля качества областного центра крови Светлана Павлицкая. Светлана Викторовна отмечает, что вакцинация против коронавируса является единственным надёжным способом покончить с пандемией. 

– Вакцины – это мощный способ в борьбе с различными заболеваниями. Они не лечат болезнь, а предотвращают её тяжелое развитие. Нам нужно, чтобы выработался коллективный иммунитет. Мы ведь уже все устали от различных ограничений, хочется поскорее вернуться к обычной жизни. Мой сын сейчас находится в другой стране, и я уже больше года не могу с ним увидеться. Поэтому хочу сказать, что не нужно бояться вакцинирования от коронавируса, это обычная процедура, – отметила  Светлана Павлицкая. 

Отказываться от прививки не стоит и тем, кто уже перенёс коронавирусную инфекцию. Со временем количество антител к COVID-19 уменьшается, поэтому возникает опасность повторного заражения. Нелишним будет подстраховаться и обеспечить более мощный иммунитет. С этим согласен заведующий отделением неврологии Реабилитационного центра Сергей Кулиниченко. 

– Я уже переболел в июле и больше этого не хочу. После вакцины формируется более сильный иммунитет. Первый компонент вакцины вырабатывает объём антител, а второй компонент усиливает действие. В ней нет чего-то опасного. Медицинские работники знают все алгоритмы действий, – говорит Сергей Константинович. 

Несмотря на начавшуюся вакцинацию, специалисты призывают соблюдать меры предосторожности, требования главного государственного санитарного врача Республики Казахстан. Ведь вакцина – это лишь своеобразный ремень безопасности. Прививка снижает риск тяжести течения заболевания, но не защищает от самого факта заражения. 

Марина Шевелёва  

Фото из открытых источников

07.03.2021
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