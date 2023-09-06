Чтобы прыгать высоко

На «летающих» спортсменов могли полюбоваться жители областного центра в ходе Международных соревнований по прыжкам с шестом «ALTAY JUMPING PARTY». От этого зрелищного вида спорта дух захватывает не только у самих атлетов, но и у зрителей.

Отметим, прыжок с шестом среди мужчин является олимпийским видом спорта с первой летней Олимпиады 1896 года, среди женщин – с Олимпийских игр 2000 года в Сиднее.

Прыжки с шестом – один из самых сложных и самых красивых технических видов лёгкой атлетики. Здесь мало быть просто сильным и уверенным в себе, спортсмены должны, помимо прочего, иметь отличную гимнастическую подготовку. Полёт атлета на высоту пяти-шести метров производит неизгладимое впечатление на всех любителей острых ощущений.

С приветственной речью выступил председатель Восточно-Казахстанского областного маслихата Денис Рыпаков и пожелал всем участникам соревнований покорить высоты, несмотря на непогоду.

Данные соревнования проводились при поддержке Спортивного профессионального клуба «Altay Athletics», Федерации лёгкой атлетики Восточно-Казахстанской области, акиматов ВКО и Усть-Каменогорска, а также Федерации лёгкой атлетики Республики Казахстан. По словам организаторов мероприятия, «ALTAY JUMPING PARTY» в Усть-Каменогорске проходит не в первый раз, одной из задач этих соревнований является популяризация олимпийского вида спорта среди молодёжи.

В зрелищных и ярких соревнованиях, которые собрали не только поклонников этого вида спорта, но и обычных горожан и гостей Усть-Каменогорска, приняли участие спортсмены из разных регионов Казахстана, а также Турции, Италии и Таиланда.

Итоги соревнований порадовали зрителей – первое место в прыжках с шестом занял казахстанец Иван Товченик, второе – спортсмен из Тайланда – Чамчонад Кансипоб, третье – атлет из Турции Айдемир Илькай.

Альмира Нуртаева