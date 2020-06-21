Чтобы не стали на крыло

В Курчумском районе проводятся мероприятия против распространения саранчи.

Очаг обитания опасного насекомого – итальянского пруса – специалисты фитосанитарной службы Курчумского района обнаружили в прошлом году на участке Шет Теректы.

По информации руководителя Курчумского районного филиала Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов Гульфии Наурызбаевой, развитие этих насекомых имеет свои этапы. Сейчас идет отрождение личинок саранчи.

После перенесенной в кубышках зимы они покидают их и выбираются на земную поверхность.

Через четыре недели после этого вчерашние личинки становятся на крыло. Таким образом, они уже будут способны формировать стаи, передвигаться и пожирать все на своем пути. Окрыление личинок на участке Шет Теректы (Маркакольский сельский округ) должно произойти в конце июня – начале июля.

– Ареал распространения саранчи в этом районе определен в 500 гектаров, – говорит Гульфия Наурызбаева. – На этой площади запланировано проведение химической обработки наземным методом.

Мероприятия начнутся уже на этой неделе. Выявление заселенных особо опасными вредными организмами площадей на территории района продолжается.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район