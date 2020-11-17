Чтобы дети не болели 

В НАО «Медицинский университет Семей» состоялся обучающий семинар «Мультивоспалительный синдром у детей при COVID-19». В онлайн-формате обучение для работников практического здравоохранения провели заведующий кафедрой детских инфекционных болезней НАО «МУС», к.м.н., врач высшей категории Имдат Эфендиев, а также ассистент кафедры, врач первой категории Анна Сутормина.

Мультисистемный воспалительный синдром, временно ассоциированный с COVID-19, у детей и подростков, другое название – Кавасаки-подобный синдром, – это новый синдром, который временно связан с воздействием вируса SARS-CoV-2 и может приводить к тяжёлому и угрожающему жизни течению заболевания. МВС, ассоциированный с COVID-19, является одним из осложнений после коронавирусной инфекции у детей, который объясняется дисрегуляцией иммунной системы, то есть неправильным ответом организма на инфекцию, и характеризуется поражением сосудов.

– На ранних этапах пандемии отмечалось, что первые случаи мультивоспалительного синдрома были выявлены в Великобритании и США. Но когда у нас в регионе начали появляться первые пациенты с КВИ, в том числе и с МВС, мы уже применяли необходимые алгоритмы терапии. При лечении мы вводили иммуноглобулины. Такая методика полностью себя оправдала, – сказал Имдат Эфендиев, отмечая всю опасность мультисистемного воспалительного синдрома.

Как пояснил эксперт, проявления МВС могут появляться через две–шесть недель после коронавирусной инфекции. О том, как необходимо выявлять данное состояние, чем оно опасно, а самое главное – как правильно проводить лечение пациента, рассказала ассистент кафедры детских инфекционных болезней Анна Сутормина.

– Главные признаки МВС – это лихорадка с повышением температуры более 38 градусов в течение 24 часов и более, боли в животе, рвота, тошнота, диарея, боли при глотании. На это нужно обратить особое внимание. При МВС также происходит поражение слизистой ротовой полости, дыхательной системы с развитием дыхательной недостаточности, лимфаоденопатия, боль в области сердца, цианоз, отёки и полиморфная сыпь, – рассказала она.

Согласно представленным данным, гастроинтестинальные симптомы могут быть одним из основных проявлений МВС у детей. Они включают боль в животе, рвоту, тошноту, диарею, одинофагию (боль за грудиной при глотании), клиническая картина может быть сходна с проявлениями острого вирусного гастроэнтерита. Поражение печени развивается у подав-

ляющего большинства пациентов с ГФС, варьируя от бессимптомного течения с повышением уровня трансаминаз в биохимическом анализе крови до развития острого поражения печени, печёночной недостаточности, печёночной энцефалопатии, тяжёлой гипоко—

агуляции, отёчно-асцитического синдрома, спонтанного возникновения веноокклюзионной болезни. Не исключают инфекционисты и развитие серозного перитонита.

В своём докладе Анна Сутормина представила также необходимые алгоритмы лабораторной и инструментальной диагностики МВС, но самое главное – эксперты подробно разобрали этапы лечения пациентов с подобным заболеванием. Были представлены алгоритмы этиотропной и патогенетической терапии.

В завершающей части встречи инфекционисты ответили на вопросы участников обучающего семинара.

Флора Левина

Семей