Читаем вместе

В районе Алтай проходят творческие мероприятия, приуроченные к 165-летнему юбилею Шакарима Кудайбердиева.

В КГУ «Центр обучения языкам» акимата района Алтай в честь 165-летнего юбилея гуманиста, философа и талантливого поэта Шакарима Кудайбердиева продолжаются открытые литературные чтения по произведениям писателя «Шәкәрім мұрасы – мәңгілік шежіре».

– Такие мероприятия направлены на популяризацию казахской литературы и знакомство широкой аудитории с творческим наследием Шакарима Кудайбердиева, – поясняют организаторы.

И результат действительно есть. Так, тренер ДЮСШ города Алтай Тасқын Слямбаев представил для своих подписчиков в социальных сетях отрывок из стихотворения поэта «Кісіге адамшылық неге керек».

Ерик Абитов

Район Алтай