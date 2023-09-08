Чемпионство начинается здесь

Риддер не напрасно называют родиной зимних видов спорта – сама природа создала в этом городе все условия для лыжников, сноубордистов, фристайлистов. Готовят будущих чемпионов в Республиканской специализированной школе-интернате-колледже олимпийского резерва, которой руководит пятикратный чемпион мира по кикбоксингу Аскар Можанов.

История школы началась в 2002 году, и на сегодняшний день она является единственным республиканским интернатом, который занимается развитием таких олимпийских видов спорта, как лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, прыжки на лыжах с трамплина, сноубординг, гребной слалом и лёгкая атлетика.

– В школу-интернат отбирают детей, одарённых в спорте, – говорит Аскар Можанов. – Так как Риддер является зимней «столицей» Восточного Казахстана, здесь есть все климатические условия, поскольку более шести месяцев в году держится качественный снежный покров.

В небольшой город у подножия Ивановского хребта едут учиться дети со всего Казахстана. На сегодня контингент школы-интерната-колледжа составляет порядка 250 детей из девяти регионов страны, 80 из которых входят в состав Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта и в сборную Казахстана. Обучение здесь начинается с седьмого класса, уроки проводятся на двух языках.

– Недавно прошёл чемпионат мира по роликовым лыжам, и воспитанники нашей школы завоевали бронзовые медали. Также была республиканская спартакиада по лёгкой атлетике, где выпускник Ефим Тарасов стал чемпионом. История интерната богата на победы, сегодня выпускники уже работают здесь тренерами, педагогами, – продолжает Аскар Можанов.

Ребятам учёба в Риддере нравится, каждый тренер вкладывает душу, зная, что завтра его воспитанники поднимут флаг нашей страны на мировой арене.

Богатым спортивным опытом и секретом чемпионского успеха с ребятами делится и сам руководитель школы, имеющий за плечами богатейший опыт и мировую известность.

Аскар Можанов отмечает, что на сегодняшний день в школе созданы все условия для детей, здесь есть лицензированные медицинские кабинеты, учебные классы, библиотека, столовая, тренировочные залы и т.д.

Однако для того, чтобы ребята уверенно боролись за медали на международном уровне, нужна более качественная материально-техническая база.

– В 2017 году из республиканского бюджета были выделены деньги на строительство учебного корпуса на 300 мест с двумя спортзалами, но, к сожалению, из-за нерадивых подрядчиков он до сих пор стоит незавершённым, – говорит директор школы-интерната-колледжа.

По его словам, Министерство спорта и туризма должно провести экспертизу, после которой решится судьба этого объекта.

Наргиз Еркинбекова