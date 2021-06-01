Спорт

Чемпионские амбиции

01.06.2021
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Сборная Казахстана продолжает подниматься в топ турнирной таблицы чемпионата мира по хоккею.

В пятом матче чемпионата мира у сборной Казахстана был очень сложный соперник – нам противостояла Канада. Последний раз команды играли на таком уровне девять лет назад – в 2012 году (Хельсинки). Тогда лучшими стали «кленовые листья».

На этот раз к матчу подопечные Юрия Михайлиса подошли с тремя победами и одним поражением. Матч пропустил защитник Иван Степаненко (он получил дисквалификацию на одну игру). Также дебютировал на чемпионате мира вратарь «Торпедо» Андрей Шутов.

Для сборной Канады турнир начался гораздо хуже – на старте они проиграли три встречи подряд. «Кленовые листья» переиграли только одного оппонента, но все ещё сохраняли шансы на выход в плей-офф, поэтому борьба ожидалась серьёзная. Принимая во внимание явный подъём и феноменальную игру сборной Казахстана, многие считали фаворитом матча именно нашу команду. Однако случилось то, что происходило в большей части матчей нашей национальной сборной – фаворит проиграл.

В упорной борьбе сборная Казахстана вновь уступила «кленовым листьям» – 2:4. Обе шайбы нашей команды забросил, оформив дубль, Никита Михайлис. Матч получился очень конкурентным – сначала Канада вела в счёте, потом нашим хоккеистам удалось сравнять его (при отставании в два гола), но всё же дожать соперника не смогли – ещё две шайбы (последняя влетела в наши ворота за три секунды до финального свистка) поставили крест на реванше за поражение девятилетней давности.

– Это мой дебют. Волнения как такового не было, нормально вошёл в игру. Ребята хорошо играли, чистили «пятак», всё видел. В некоторых моментах просто не повезло. Но это уже мастерство канадцев. Чуть-чуть везения, и мы бы взяли реванш, – прокомментировал Андрей Шутов.

Отметим, что оба голкипера отыграли этот матч превосходно. В одном из моментов Андрей Шутов совершил эффектный (и эффективный) сейв после броска в упор – игроки «кленовых листьев» выкатились «два в два», но вратарь не дал себя переиграть, поймав шайбу в падении. Отметим и разницу в штрафах сборных – две минуты у Канады и десять у Казахстана.

– Самое главное, мы не стушевались, играя против сборной Канады. Хороший и мощный соперник. Наши ребята выглядели достойно, создали уйму голевых моментов, сравняли счёт. Могли и повести. Но вратарь соперника здорово сыграл. И наш вратарь Андрей Шутов тоже сыграл очень хорошо. Вся команда старалась, – отметил главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис. – Во втором периоде было очень много удалений. Мы не имеем права позволять себе это, восемь минут – это очень много. Самое главное – наладить дисциплину. Зная, что сборная Канады играет в силовой хоккей, выпустили больше силовых форвардов. Андрей Шутов готовился к каждому матчу, показал хорошую игру. Так что у нас два хороших вратаря. Это большой плюс.

Шестой матч группового этапа получился гораздо лучше – наша сборная буквально разгромила Италию, забросив одиннадцать шайб (пять из них в большинстве), пропустив всего три. Причем восемь голов хоккеисты национальной команды забили в заключительном периоде.

– Была нервная игра. Мы ждали, что будем хорошо действовать в атаке и обороне. Мы понимали, что быстрее и сильнее. Очень мало удалений со стороны соперника. Одно или два удаления могли решить исход матча. Немного изменили состав большинства, и это принесло успех. Бригаду большинства мы сделали единой. Одну мощную бригаду, которая должна была решать результат, – поделился Юрий Михайлис после матча. – Забили своевременные голы. Дисциплина была. Но сопернику нечего было терять, они играли раскрепощённо. Понравилась команда Италии. Несмотря на счёт, у них были хорошие атаки, качество передач. Они играли до конца, молодцы. Переломный момент был при игре 3 на 5. Ребята очень здорово сыграли, и вратарь, и тройки, все оборонялись. Это был конец периода, нельзя было пропускать. Ещё раз повторюсь, мы настраиваемся на каждую игру, готовы выходить и сражаться за Казахстан.

Дмитрий Одинцов

 Фото из открытых источников

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01.06.2021
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