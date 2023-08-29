Будьте здоровы

В областном Центре матери и ребенка (ЦМиР) женщинам и детям оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь.

В ЦМиРе беременные пациентки, новорождённые и женщины с маленькими детьми получают всестороннюю медпомощь от квалифицированных специалистов.

Здесь работают отделения хирургии, реабилитации, нейрохирургических процедур и многие другие. Главными особенностями клиники остаются её высокотехнологичность и возможность применять множество современных методов лечения и диагностики патологий.

– Мы делаем сложнейшие операции. К примеру, в нейрохирургическом отделении проводятся сложнейшие операции по удалению опухолей, гематом, выполняется эмболизация сосудов. Нам увеличили бюджет для высокотехнологичной медицинской помощи. В отделении экстренной терапии бригады дежурят круглосуточно, – рассказал директор ЦМиР ВКО Жаик Жумаханов.

К слову, по данным Управления здравоохранения ВКО, реабилитационное отделение Центра оснащено более чем 30 единицами современного реабилитационного медоборудования. Есть там и уникальный аппарат «ROBACTIV», который помогает восстановить функции детей, не способных самостоятельно ходить и сидеть. Сегодня это единственный подобный аппарат в области.

Но при лечении детей в центре полагаются не только на новые технологии. С маленькими пациентами работает команда врачей-неврологов, врачей-реабилитологов, инструкторов ЛФК, логопедов, дефектологов, эрготерапевтов, психологов, медсестёр…

Среди современных методов лечения и реабилитации врачи используют такие передовые способы восстановления как занятия в соляной и шунгитовой комнатах. Полученные результаты подтверждают, что это способствует улучшению иммунитета и общего физического состояния пациентов. Заметный эффект дают также процедуры в интерактивной комнате, помогающие восстановить психику детей.

– После занятий ребёнок становится более подвижным, у него улучшаются зрение и координация, – объяснили специалисты в интерактивной комнате ЦМиР.

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев высоко оценил высокотехнологичный подход к лечению маленьких пациентов.

– Мы видим, что на сегодняшний день ЦМиР хорошо оснащён, имеется современное оборудование. Здесь проводится очень важная и ответственная работа по спасению детских жизней. Государство потратило большие средства на развитие центра. Я посмотрел на оснащение, многие вещи увидел впервые, – поделился глава региона.

Как отметили в управлении здравоохранения, специалисты Центра матери и ребёнка регулярно повышают квалификацию по отечественным и зарубежным образовательным методикам. При поддержке государства совместными усилиями они развивают детскую медицинскую реабилитацию в регионе, результаты этой работы уже вышли на лидирующие позиции в стране.

Григорий Прыгов