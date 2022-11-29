Большой успех маленьких ракеток

В Центре настольного тенниса города Усть-Каменогорска завершился шестидневный чемпионат Казахстана среди молодёжи. В копилке ВКО три медали – золото, серебро и бронза, которые принёс сборной Сагантай Курмамбаев.

Девятнадцатилетний спортсмен завоевал золото в парном соревновании среди юношей, вместе с Санжаром Жубановым из Алматы, серебро в личном зачёте и бронзу в смешанном разряде в паре с Викторией Мочалкиной из Караганды.

– В настольном теннисе я уже девять лет, тренироваться начал в десятилетнем возрасте, хотя это и поздно. Обычно в этот вид спорта приходят с шести-семи лет. Сейчас учусь в университете в Семее, на физкультурном факультете. Тренируюсь в этом Центре, раньше на тренировки приходилось ездить в Алматы, – говорит Сагантай Курмамбаев. – Настрой на победу был очень сильный, каждый день всё внимание уделял только матчам, но в финале чуть-чуть не хватило удачи.

Несмотря на юный возраст, Сагантай уже является мастером спорта и серьёзно настроен на будущие победы. В прошедшем турнире юноша немного уступил по очкам Санжару Жубанову из Алматы, с которым, к слову, они выиграли в парном состязании.

Уровень развития настольного тенниса в Казахстане, как отмечают представители республиканской федерации, в последние годы заметно вырос.

– Мы видим, что у нас очень много талантливой молодёжи, которая достигает своих целей, выигрывает турниры уже на международной арене. Открываются центры настольного тенниса во всех регионах страны, растёт конкуренция между спортсменами. И тренеры тоже развиваются, мы предлагаем им различные обучающие программы, совместно с Международным олимпийским комитетом, азиатской федерацией. Это напрямую влияет на качество подготовки спортсменов, – отметил менеджер по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий и соревнований Федерации настольного тенниса РК Максут Абишев. – На данный момент во всех регионах Казахстана действуют свои федерации настольного тенниса, и на республиканские соревнования собираются теннисисты от каждого из них.

Согласно поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева, в стране уделяется большое внимание развитию массового спорта, что, по словам Максута Абишева, сказалось на увеличении интереса к настольному теннису. Также этот вид спорта оказывает положительное влияние на здоровье человека, поскольку здесь присутствует нагрузка на все группы мышц, достаточно высокая кардионагрузка, поэтому в последнее время много желающих заниматься настольным теннисом на любительском уровне. В этом плане устькаменогорский Центр стал местом притяжения – на сегодняшний день здесь на бесплатной основе занимается более трёхсот детей.

Чемпионат закончился, победители и призёры получили медали и разъехались по своим городам готовиться к новым победам. Следующее соревнование между сильнейшими игроками Казахстана пройдёт в начале следующего года в Алматы.

Аяужан Утеулинова

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