Больше, чем игра

Международный день шахмат отметили вчера в Казахстане.

Выбор даты не случаен. Именно 20 июля в 1924 году была основана Международная шахматная федерация (World Chess Federation, FIDE). Согласно данным этой организации, шахматы как вид спорта признан в 107 странах мира.

Считается, что родиной этой занимательной игры является Индия. Так как в V веке там появилась ее предшественница – игра чатуранга. Что касается названия привычного для нас интеллектуального состязания, «шах» в перевод с персидского языка означает «король», а «мат» с арабского – «умер».

Как известно, подобное упражнение для ума способствует развитию памяти, интеллекта, творческого и логического мышления. Недавно эту информацию вновь подтвердил Научно-образовательный фонд им. академика Шахмардана Есенова, завершивший исследование среди казахстанских школьников в рамках пилотного проекта «Шахматы в школе». Проводилось оно с 2017 по 2020 годы.

Для получения ясной картины 25 психологов произвели замеры у 1852 школьников от шести до девяти лет по 122 параметрам. Результаты показали, что ребята, изучавшие шахматы на протяжении этого времени, продемонстрировали более высокий уровень интеллекта, словесно-логического мышления, креативности и успеваемости в сравнении со сверстниками, не обучавшимися игре. Также у них заметно снизился уровень тревожности.

Отметим, в Международный день шахмат проводятся различные турниры, развлекательные мероприятия, лекции по обмену опытом. С праздником любителей этой древней игры поздравил президент Казахстанской федерации шахмат Бейбут Атамкулов. По его словам, с развитием новых технологий шахматы стали доступны в онлайн-формате, объединив игроков из разных стран и континентов.

Ания Есмухамет