Больница на колёсах 

Районная больница в Бескарагае получила многофункциональный мобильный диагностический медицинский комплекс.

Этот комплекс позволит улучшить качество оказания медицинских услуг населению из отдаленных сёл района.

– В диагностическом медицинском комплексе созданы необходимые условия для проведения скрининга, – говорит руководитель районного отдела внутренней политики Назира Идрисова. – В нём находится лаборатория с гематологическим и биохимическим анализаторами, оборудованы кабинеты общего приёма, функциональной диагностики, зона для сбора анализов, аптечный пункт, кабинет акушера-гинеколога и лучевой диагностики. Здесь также можно сделать рентген, флюорографию, УЗИ, ЭКГ, измерить вес, проверить зрение на офтальмоскопе, внутриглазное давление, сделать биохимический и гематологический анализы крови, определить уровень глюкозы.

В целом, размещённое в диагностическом медицинском комплексе оборудование очень эффективно в целях раннего выявления заболеваний, проверки состояния здоровья, профилактики заболеваний.

Один из важных моментов – для людей с особыми потребностями наличие пандуса.

– По всем вопросам оказания медицинских услуг можно позвонить на номер горячей лини 8 (72236) 9-06-35, а также в регистратуру и приёмный покой по номеру 9-16-08, – отметила Назира Идрисова.

По словам врачей района, этот многофункциональный мобильный медицинский комплекс позволит осуществить больший охват населения качественными медуслугами.

Ева Ким

Бескарагайский район