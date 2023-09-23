Болельщик – шестой игрок

Выездная серия игр ХК «Торпедо» с клубом «Алматы» закончилась победами наших игроков в двух матчах.

Несмотря на все игровые сложности, это позволило команде из Усть-Каменогорска занять вторую строчку турнирной таблицы, сейчас их опережает лишь ХК «Humo» на счету которого 12 очков. У наших ребят – девять, замыкает тройку лидеров команда «Номад» с восемью очками в активе.

Как отметили и сами игроки, и тренерский состав, обе выездные игры были очень напряжёнными от начала и до конца, но всё же усть-каменогорские хоккеисты смогли собраться и одолеть соперника.

– Последняя игра с ХК «Алматы» была сложной, поскольку оппоненты на поле пользовались своей площадкой, они привыкли к ней, – рассказал в интервью пресс-службе ХК «Торпедо» Станислав Тунхузин. – Поле в южной столице меньше, чем в Усть-Каменогорске, нам пришлось адаптироваться.

К слову, в этой игре Станислав отметился голом, и забитую в ворота соперников шайбу он посвятил своей семье, точнее, сыну, которому накануне исполнилось девять лет. Отметим, что его даже называют талисманом команды, поскольку он присутствует на играх практически с рождения.

Главный тренер ХК «Торпедо» Александр Шахворостов отметил, что хотелось бы большей собранности и сыгранности на поле.

– У нас не все были в строю, и это, безусловно, отразилось на игре, – подытожил он. – Цена ошибки сейчас очень высока, а потому необходима психологическая, техническая и тактическая работа.

Важно сказать, что поклонники «Торпедо» поддерживают игроков и на выездных матчах, в Усть-Каменогорске всегда была сплочённая команда тех, кто любит хоккей и болеет за наших.

– Болельщики – это наш шестой игрок, – сказал главный тренер. – Мы играем для них и очень ценим их поддержку.

Напомним, что следующая выездная серия состоится в Ташкенте, «торпедовцам» предстоит сразиться с ХК «Humo».

Мария Симонова