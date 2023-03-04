Паводковый сезон в районе Алтай обычно начинается во второй декаде марта. Однако готовиться к нему начинают намного раньше.

Напомним, по распоряжению акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова первого февраля был объявлен режим повышенной готовности к паводкоопасному периоду во всём регионе. Основная цель – сработать на опережение и поставить блокпост для большой воды.

Район Алтай – один из паводкоопасных. В первую очередь это обусловлено наличием большого количества рек. Чтобы минимизировать риски, ставку делают на превентивные меры.

Ежегодно специалисты занимаются берегоукрепительными работами, очисткой водоотводных каналов, мостов, арыков. Так, в 2019–2022 годах отсыпано более трёх тысяч метров инертного материала по укреплению бортов каналов речки Вторушка в городе Алтае, в районе ТП-6 по улице Бажова, установлены трубы диаметром 320 мм и 620 мм для аварийного сброса талых вод.

Также в районном центре модернизировали насосную станцию по улице Бажова – приобрели дополнительный насос мощностью 2000 кубических метров в час. На канале речки Вторушки провели капитальный ремонт водосбросного сооружения (шандоры).

По многолетнему синоптическому прогнозу начало паводка в районе ожидается с середины марта. Как сообщил заместитель акима района Алтай Сергей Охременко, в этом году высота снежного покрова составляет 106 сантиметров, при этом глубина промерзания почвы – 30 сантиметров. Во многом развитие событий зависит от погодных условий – плавного или быстрого повышения температуры воздуха и, соответственно, скорости таяния снежной массы. В зоне возможного подтопления могут оказаться 1700 жителей из 12 населённых пунктов.

– На случай возникновения чрезвычайной ситуации в районе подготовлено 19 эвакуационных пунктов, которые оборудованы всем необходимым, – сказал Сергей Охременко. – Также в постоянной готовности находится отряд оперативного реагирования свыше ста человек и 44 единицы техники. Дополнительно заключены договоры на привлечение техники других организаций в случае необходимости. Есть запас инертных материалов, мешкотары. Прогноз оптимистичный, но нужно всегда быть наготове.

К слову, в рамках превентивных мероприятий в первой декаде марта пройдут взрывные работы на реке Бухтарма. Определено пять потенциально опасных участков, где возможен затор льда – в районе сёл Быково, Богатырёво, Малеевск, Тургусун и посёлка Зубовск.

Александра Исаева

Район Алтай