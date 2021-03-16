Близится старт посевной

«В результате системных реформ мощный импульс к развитию получило сельское хозяйство: Казахстан не только надежно обеспечил себя мясом, молоком и продовольствием, но и вошел в число шести государств мира, лидирующих по экспорту зерновых.»

Н. Назарбаев

В Восточном Казахстане первая и вторая декада марта отмечены обилием осадков. Полный джентльменский набор – от мокрого снега до моросящего дождя. В целом, это несомненное благо, поскольку накапливается дополнительная влага в почве. Хотя в течение зимы толщина снежного покрова не радовала и земля промёрзла на большую глубину.

Аграрии вспоминают, что несколько лет назад такой сценарий обернулся плюсами и минусами. Мёрзлый грунт стал причиной наводнений и подтоплений по всей области. Пострадали от холода озимые культуры, замёрзла картошка в погребах, зато погибли личинки колорадского жука, раньше подсохла земля и вышла на поля сельхозтехника.

По информации Управления сельского хозяйства ВКО, при благоприятных природно-климатических условиях весенне-полевые работы начнутся с третьей декады апреля. Ждать фермерам осталось совсем недолго.

– В нынешнем году в соотвествии с прогнозными показателями посевная площадь сельскохозяйственных культур составит 1379,7 тысячи гектаров, – говорит руководитель управления Владимир Гайламазян. – Это на 16 тысяч гектаров больше по сравнению с прошлым годом. Зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на 579,9 тыс. га (42,0 процента). Под масличные культуры отводится 475,8 тыс. га (34,4 процента), в том числе на подсолнечник приходится 438,8 тыс. га (31,8 процента). Доля кормовых культур составит 292,0 тыс. га (21,2 процента). Картофель займёт 17,6 тыс. га (1,3 процента). Овощные и бахчевые культуры высадят на 14,4 тыс. га (1,1 процента).

Характерно, что сложилось следующее соотношение между яровыми и озимыми сельхозкультурами. В текущем году, по прогнозам, яровые культуры займут 1101,6 тыс. га, а озимые – 48,8 тыс. га.

Теперь что касается обеспечения отрасли сельского хозяйства ВКО финансовыми средствами. В целом, для поддержки растениеводства в 2021 году из областного бюджета предусмотрены субсидии на 5 млрд 577 млн тенге. По сравнению с 2020 годом это больше на 178,1 млн тенге.

– На что их используют? В первую очередь, на поддержку семеноводства – 2 млрд 144 млн тенге, – уточняет Владимир Гайламазян. – Затем на удешевление стоимости минеральных удобрений – 1 млрд 782 млн тенге. Также на удешевление стоимости пестицидов – 1 млрд 444 млн тенге. И, наконец, на субсидирование стоимости услуг по подаче поливной воды – 206,6 млн тенге. Одним словом, это самые насущные нужды.

Большой помощью для аграриев региона являются удешевлённые ГСМ. Всего хозяйствам ВКО необходимо 32 тыс. тонн дизельного топлива. На сегодня имеется в наличии 3,4 тыс. тонн, что составляет 11 процентов от общей потребности в горючем для техники.

Кроме того, Министерство энергетики выделило с Павлодарского НПЗ 32 тыс. тонн дизельного топлива на сумму 174 тыс. тенге (146 тенге за литр). В том числе, в марте – две тысячи тонн, а на апрель, май, июнь – по 10 тыс. тонн необходимого горючего.

В весенне-полевых работах примут самое активное участие свыше пяти тысяч сельскохозяйственных формирований Восточно-Казахстанской области. Для проведения комплекса агротехнических операций имеются тракторы, шлейф необходимых сельхозмашин и агрегатов. Их парк постоянно обновляется, крестьяне и фермеры охотно используют программы лизинга и госсубсидий.

На земельных угодьях привычна картина, когда пашут мощные тракторы и современные посевные комплексы за один проход выполняют массу операций. Во время уборки урожая комбайны самых новых моделей обеспечивают скорость, качество и производительность.

По состоянию на 10 марта текущего года, подготовка тракторов составила 97 процентов. На линейке готовности находится 98 процентов посевной, а также почвообрабатывающей техники, которая в скором времени дружно выйдет в поле, чтобы трудиться от зари до зари.

Как отметил руководитель Управления сельского хозяйства ВКО, предварительный анализ готовности сферы АПК к весеннему севу вселяет большие надежды.

– Планируем, что весь комплекс агротехнических мероприятий будет выполнен в лучшие сроки и с высоким качеством, – подвёл итог Владимир Гайламазян. – Опыт, научно-техническая база, твёрдые практические навыки, а также любовь к земле, труду являются основой успеха.

Меир Токобаев

Фото из архива редакции