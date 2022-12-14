Блестящий результат

Тридцать медалей разного номинала завоевали в областных состязаниях юные каратисты из Глубоковского района.

Пятый турнир, посвящённый памяти Эдуарда Разуваева, проходил в начале декабря в Усть-Каменогорске. Для участия в нём были приглашены бойцы из разных клубов карате Восточного Казахстана и Талдыкоргана.

Глубоковский район представляли бойцы клуба «Кайтаку» под руководством тренера-инструктора Раифа Тулиганова, обладателя чёрного пояса, I дана.

По словам наставника, состязания на татами прошли на высоком уровне, юные каратисты продемонстрировали зрелищные и красивые бои, несгибаемый характер и волю к победе.

Из 35 глубоковских бойцов, принявших участие в турнире, призовые места удалось завоевать тридцати. Глубочане привезли пять золотых медалей, 11 – серебряных и 14 – бронзовых.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район