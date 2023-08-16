Блестящий результат

Юные восточноказахстанские чтецы вновь блеснули талантами на республиканских Абайских чтениях.

Подведены итоги ХХIV республиканских Абайских чтений среди учащихся общеобразовательных учебных заведений Казахстана. Организатором мероприятия выступил республиканский научно-практический центр «Дарын» Министерства просвещения РК.

Традиционное мероприятие состоялось на родине великого казахского поэта, философа и музыканта – в области Абай. Оспорить звание лучших из лучших прибыли 132 учащихся из всех регионов Казахстана. Восточно-Казахстанскую область представили шесть мальчиков и девочек, все они являются победителями областного этапа конкурса.

Задача была не из лёгких. Участники Абайских чтений состязались в шести номинациях: в конкурсе чтецов по произведения Абая «Өлең – сөздің патшасы, сөзсарасы». Затем – по словам назидания Абая «Абайдың қара сөздері». Также предстояло показать свои глубокие знания произведений Шакарима Құдайбердіұлы, Акылбая Абайұлы, Мағауия Абайұлы «Абайдың ақын шәкірттерінің шығармалары».

Ребята успешно справились с заданиями и в конкурсе на лучшее исполнение песен и кюев Абая и Шакарима «Көңілім әнді ұғады». Волнительным для многих участников оказался конкурс исполнения своих же произведений: стихотворений, песен, кюев «Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда». Заключительным этапом стало написание эссе о творчестве Абая «Ұлылар әлемі».

Юные восточноказахстанцы в очередной раз продемонстрировали, насколько они талантливы в умении выразительно, эмоционально и артистично читать стихи, исполнять музыкальные произведения и владеть пером. Все, кто участвовал в творческом состязании, получили бесценный опыт выступления.

По итогам республиканского конкурса участники команды Восточно-Казахстанской области заняли призовые места:

І место – Айғаным Балғабаева (Зайсанский район), Томирис Маратқызы (Тарбагатайский район) и Арайлым Қанафия (Тарбагатайский район);

ІІ место – Аруна Болатбекова (г. Усть-Каменогорск);

ІІІ место – Меруерт Тоқтарғазы (Катон-Карагайский район).

В целом, команда Восточно-Казахстанской области получила Гран-при в общекомандном зачёте и кубок в рейтинге победителей и призёров.

Победителям вручены грамоты и памятные подарки, педагогам учащихся-призёров – благодарственные письма.

Артём Захаров

Фото shygysdaryn.kz