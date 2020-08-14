Безопасный рецепт

Оставление готовящейся на плите пищи без присмотра стало одной из наиболее частых причин пожаров в доме.

Как показывает статистика, приготовление пищи при несоблюдении требований пожарной безопасности – опасное занятие, которое приводит к возгораниям. В Усть-Каменогорске с начала 2020 года произошло 39 случаев, когда владельцы оставляли еду на плите. Все случаи очень похожи: хозяин жилья поставил варить обед, ушёл в магазин или лёг спать, вода выкипела, пища пригорела – это послужило началом пожара. Стоит отметить, что запах гари – далеко не безобидное явление. Быстро распространяющийся по подъезду жилого дома, он наносит вред маленьким детям, пожилым и лицам с заболеваниями органов дыхания. Самое страшное, что сам хозяин квартиры рискует никогда не проснуться, отравившись продуктами горения.

За несоблюдение требований пожарной безопасности горе-поваров ждёт как административная, так и уголовная ответственность.

– Нарушение или невыполнение требований, предусмотренных правилами пожарной безопасности, влечёт предупреждение или штраф на физических лиц в размере 5 МРП, – сообщила пресс-секретарь УЧС Усть-Каменогорска Марина Лискова. – Действие (бездействие), совершённое повторно в течение года после наложения административного взыскания, а также действие (бездействие), которое повлекло возникновение пожара, причинившего вред здоровью человека или значительный ущерб (при отсутствии состава преступления), влечёт штраф в размере 10 МРП. Если в результате пожара погиб человек, то виновный привлекается к уголовной ответственности.

Спасатели напоминают, что лучший рецепт абсолютно любого блюда – это внимательность, соблюдение противопожарных правил и наличие первичных средств пожаротушения.