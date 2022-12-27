Безопасные фейерверки

Полицейские региона проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника».

По информации пресс-службы ДП ВКО, с 25 декабря текущего года на территории ВКО стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника». ОПМ проводится в целях обеспечения общественной безопасности в период проведения новогодних праздников, а также контроля за соблюдением физическими и юридическими лицами установленных правил оборота гражданских пиротехнических веществ и изделий и их применения.

Сотрудники Департамента полиции ВКО совместно с представителями органов государственной противопожарной службы проводят рейдовые мероприятия по пресечению незаконного ввоза, реализации и использования гражданских пиротехнических изделий, установлению лиц, занимающихся оптовыми поставками не сертифицированной пиротехнической продукции.

Как прокомментировал старший инспектор ГКОГСО ОАП Управления полиции г. Усть-Каменогорска капитан полиции Е. Сагатов, проверкам подвергаются рынки, магазины, оптовые склады, где ведётся торговля новогодней «взрывной» атрибутикой.

ОПМ «Пиротехника» на территории области продлится до 3 января 2023 года.

Марк Касымов