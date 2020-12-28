Безопасные дороги 

На дорогах региона отмечается снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Об этом стало известно во время отчётной онлайн-встречи начальника Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагата Мадиева с населением. Так, по его словам, в регионе зафиксировано снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 31,6 процента, погибших – на 27,1 процента, получивших травмы при авариях – на 32,5 процента.

Положительной динамики удалось достичь благодаря активизации профилактической работы с водителями транспортных средств, пересмотру транспортного потока, обследованию дорог и ликвидации аварийно-опасных участков. К примеру, на 21-м перекрёстке областного центра установили светофоры со специальными секциями «плюс» красного цвета – они информируют водителей о разрешённых поворотах налево. 19 светофоров оборудовали дополнительными левоповоротными секциями. Также для удобства движения транспортного потока и пешеходов построено три надземных пешеходных перехода.

– На 16 узловых перекрёстках Усть-Каменогорска и Семея оборудованы правосторонние поворотные съезды по типу рукава, – пояснил Сагат Мадиев. – Построено девять светофорных объектов в Усть-Каменогорске и Семее, посёлке Глубокое, а также в сёлах Самарское и Кокпекты.

Помимо этого, ведутся строительные работы и реконструкция трёх светофорных объектов в Семее, установлено 60 светомодулей знаков «Пешеходный переход», а также восстановлено 265 тысяч квадратных метров дорожной разметки и более 56 тысяч погонных метров ограждений.

Не остались без внимания и учреждения образования – перед пятью школами нанесена дорожная разметка в бело-жёлтой цветовой гамме и дополнительно установлено 111 погонных метров искусственных дорожных неровностей, которые выходят на проезжую часть.

Татьяна Кравченко