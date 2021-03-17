Без наказания не останется

В Восточно-Казахстанской области раскрыли две кражи скота.

Как сообщила пресс-служба Департамента полиции Восточно-Казахстанской области, сотрудники отдела полиции Курчумского района во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Скотокрад» выявили факт кражи одной головы мелкого рогатого скота.

Так, установлено, что в середине мая прошлого года мужчина похитил с вольного выпаса участка Ашалы одну голову МРС, принадлежащую жителю села Маркаколь. Сумма ущерба составила 20 тысяч тенге.

Помимо этого, в отдел полиции обратился ещё один потерпевший. Мужчина сообщил, что в конце сентября 2019 года неизвестный похитил три головы МРС с этого же участка, причинив ущерб на сумму 60 тысяч тенге.

Во время проведения следственных действий полицейские задержали скотокрада, который дал признательные показания. Скот вернули владельцам. В отношении же скотокрада проводится досудебное расследование по статье 188-1 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Татьяна Кравченко

Фото из открытых источников

Курчумский район