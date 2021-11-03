Бессмертно имя твоё, Абай!

В селе Караул установлены два новых бюста Абая Кунанбайулы.

Один из этих памятников специализированной школе-гимназии-интернату имени Абая подарил директор Пекинского художественного музея «Цзиньтай», известный художник, скульптор Юань Сикунь в целях укрепления сотрудничества двух стран.

В ходе церемонии открытия с приветственным словом выступил аким Абайского района Нуржан Абдыкаримов. Он выразил свои тёплые пожелания и поздравления общественности и отметил, что это большая честь и радость для района.

В церемонии торжественного открытия участвовали глава района Нуржан Абдыкаримов, почётный гражданин Абайского района, ветеран труда Манатай Толганбаев, поэт, член Союза писателей Казахстана Толеген Жангалиев, ветеран Амантай Зекенов, педагог-ветеран Бакыт Бозанбаева. После прошла церемония возложения цветов к памятнику великому мыслителю.

Потомок Абая, заслуженный деятель Казахстана, почётный гражданин Абайского района Бахыт Шагатаева исполнила песню «Татьянаның хаты», а певец народного ансамбля песни и танца «Қаламқас» Конысбек Байдашев представил вниманию публики терме «Құнанбай» в своём исполнении.

Председатель Общественного совета Абайского района, отличник социально-трудовой сферы, почётный гражданин Абайского района Толеубек Амангазы выразил благодарность от имени жителей района.

Также состоялась церемония открытия второго бюста прославленного земляка. Это скульптурное изображение Абайскому колледжу подарила специализированная школа-гимназия-интернат имени Абая во главе с Ролланом Тлеухановым.

Гульжан Естаева

Абайский район