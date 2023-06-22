Байыс в приоритете

В Восточном Казахстане особое внимание уделяется развитию овцеводства. И не только потому что это перспективное направление, но и в силу того, что у нашего народа есть многовековой, исторически сложившийся опыт разведения именно этого вида мелкого рогатого скота.

Кроме того, данная отрасль АПК выделяется среди других многообразием производимой продукции – от овец, кроме мяса и сала, получают сырьё для лёгкой промышленности, из которого производят шерсть и овчину разных видов.

В Управлении сельского хозяйства ВКО отметили, что в регионе разводятся овцы грубошёрстного и полугрубошёрстного направления (мясо-сальные овцы). Главной особенностью этих животных является курдюк. Вес его часто доходит до 25–30 кг.

В начале 2023 года поголовье овец в регионе составляло 491 945 голов. Основное их количество сосредоточено в Тарбагатайском – 23% (112 700 голов), Курчумском – 20,2% (99 500 голов), Зайсанском – 13,7% (67 346 голов) и Уланском – 17,5% (86 291 голов) районах. Удельный вес племенных животных составляет 43 569 голов, или 9,0% от общего числа.

– Среди различных пород и типов мясо-сальные овцы характеризуются высокой степенью приспособленности к экстремальным условиям пустынных и полупустынных пастбищ и стойкой передачей этой ценной особенности по наследству, – рассказали в ведомстве. – Значительное распространение получили казахские курдючные полугрубошёрстные овцы.

Эта порода – продукт так называемой народной селекции, она подразделяется на несколько видов, отличающихся по уровню продуктивности и зоне разведения. Казахские курдючные овцы, благодаря ценным биологическим и продуктивным признакам, таким как быстрый рост, высокая мясо-сальная продуктивность, неприхотливость к кормам и водопою, сыграли важную роль в создании новых пород. И приоритетной из них на сегодняшний день является порода байыс. По данным Казахстанской корпорации «Асыл тулік», она подтверждает свои преимущества стабильно высокой продуктивностью. В результате многолетней селекционно-племенной и научно-исследовательской работы в селе Уш-Биик (бывший совхоз Первомайский, ныне Жарминский район, область Абай) была создана новая порода курдючных овец с полугрубой шерстью коврового типа, хорошо сочетающих высокую приспособленность к экстремальным условиям степей, полупустынь и пустынь с отличной мясо-сально-шёрстной продуктивностью.

Новая казахская курдючная полугрубошёрстная порода типа байыс была апробирована в 1994 году с тремя внутрипородными (зональными) типами и девятью линиями в структуре.

– Она характеризуется приспособленностью к круглогодичному пастбищному содержанию и быстрым ростом ягнят при таком содержании, – подтвердили в управлении сельского хозяйства. – У этой породы крайне жизнеспособный молодняк, и к полутора годам ягнята достигают веса примерно 75-85 процентов от массы взрослой особи.

На сегодняшний день разведением овец породы полугрубошёрстного типа байыс занимается крестьянское хозяйство племенных пород «Кара Ертіс». В поголовье насчитывается 4114 особей. Также в агроформировании содержатся 167 голов крупного рогатого скота и 718 лошадей. Для выпаса животных хозяйство располагает частными пастбищными угодьями общей площадью 30 000 гектаров земли, расположенной вдоль реки Чёрный Иртыш и летним пастбищем в горах (жайлау) площадью 900 гектаров.

Дарья Штейн

Фото Тлеубека Шаяхмета