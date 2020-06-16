Баланс бизнеса и безопасности

Предприниматели Семея поддержали усиление ограничительных мер в связи с осложнившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией в городе.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в режиме онлайн провел встречу с предпринимателями Семея. Совместно выработаны взвешенные решения, позволяющие сохранить баланс бизнеса и соблюдения условий безопасности граждан в неблагополучной эпидситуации по коронавирусу в Семее. В частности, создана совместная с предпринимателями мониторинговая группа.

На встрече руководитель областного управления здравоохранения Ильяс Мухамеджан сообщил, что в Восточном Казахстане по состоянию на 12 июня зарегистрировано 234 подтвержденных случая коронавируса с симптомами. При этом больше всего заразившихся в Семее – 155 человек. Только за 10 дней в городе зарегистрировано 56 случаев. Уровень прироста заболеваемости по области в течение недели составил 4,1 процента.

Очевидно, что эпидемиологическая ситуация в Семее остаётся самой сложной по области. По данным анализа заболеваемости, на город приходится 70 процентов всех случаев, регистрируются множественные эпизоды заражения из одного очага. По словам главного государственного санитарного врача области Марата Исмаилова, в 27 домашних очагах заболело 82 человека, в том числе в одном 12 человек, по 4 случая в пяти очагах, по 3 случая в шести очагах, по 2 случая в шестнадцати очагах.

Растет количество бессимптомных носителей вируса, при контакте с которыми он передается. На 12 июня в Семее зарегистрировано 103 бессимптомных носителя. На предприятиях города также зафиксированы случаи массовых заражений. К примеру, в кожно-венерологическом диспансере Семея зарегистрировано 37 случаев, среди работников ТОО «Казполиграф» – 27, а также 15 случаев среди контактных, связанных родственными отношениями.

В связи с этим 12 июня подписано Постановление главного государственного санитарного

врача ВКО по сохранению ограничительных мероприятий на территории региона и усилению мер в Семее.

– Ситуация осложнилась, – подчеркнул Марат Исмаи-

лов. – В Семее выявлены новые случаи заболевания КВИ. По нашим данным, 86 процентов заболевших – это взрослое население. В особой группе риска находятся люди старше 60 лет. При этом 53 процента заболевших выявлено с помощью лабораторных исследований как контактных лиц, 31 процент – поступили с диагнозом «пневмония». Отмечается постоянный прирост от пяти до 16 процентов, поэтому предлагаю усилить карантинные и ограничительные меры.

Среди них – сокращение времени работы непродовольственных объектов – магазинов, рынков, а также общественных бань, саун, спортивных учреждений, кафе, ресторанов, ЦОНов, ограничение деятельности религиозных объектов, кинотеатров и театров при заполняемости на 50 процентов и запрета на работу ночных клубов, баров, кальянных.

Бизнес-сообщество с пониманием отнеслось к этим ограничениям.

– Очень важно, что мы можем напрямую с властью обсуждать актуальные вопросы, – сказал член инициативной группы предпринимателей Семея Станислав Миталиди. – В течение двух недель состоялись уже две встречи, обе продуктивные.

Станислав Миталиди подчеркнул, что предприниматели Семея выполняют все рекомендации и с пониманием относятся к усилению карантинных мер, направленных на сохранение жизни и здоровья людей.

– Причина ежедневного роста количества заболевших кроется в несоблюдении элементарных норм и требований санитарно-эпидемиологической безопасности, – отметил Даниал Ахметов. – Мировая практика показывает, что победить это заболевание можно только социальным дистанцированием и карантинизацией. Будет создана мониторинговая группа, в которую войдут и предприниматели, чтобы осуществлять общественный контроль работы объектов. В Усть-Каменогорске функционирует практически всё, кроме ночных клубов и кальянных. Если в течение следующий недели в Семее не будет фиксироваться увеличение количества заболевших, к работе приступят все объекты.

Также глава региона отметил неудовлетворительную работу по информированию населения Семея об угрозе распространения коронавируса и поручил наладить ежедневное широкое оповещение жителей города о санитарно-эпидемиологической ситуации.

Елена Пашке

Тлеубек Шаяхмет