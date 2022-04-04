Азартные игроки

В Аягозском районе прошёл турнир по настольным интеллектуальным играм.

В школе-гимназии имени К. Бозтаева аягозцы стали свидетелями жарких шахматных баталий, захватывающих боёв в шашки и состязаний по тогызкумалаку.

В турнирах, организованных Аягозским районным профсоюзным комитетом работников образования и науки, приняли участие команды работников девяти средних и одной начальной школы района. По их итогам судьи выбрали лучшие команды и игроков.

Так, лучшим шахматистом стал Е. Абикенов (средняя школа имени О. Менаякулы). Лучшим шашистом признан М. Райымбеков (СОШ № 4), звание лучшего тогызкумалакшы получил Б. Семинарулы (СОШ № 6).

По итогам общекомандных соревнований первое место заняла команда средней школы имени О. Менаякулы, второе – команда средней школы № 4, третье место у команды ОСШ № 6. Лучшим игрокам и командам-победителям вручили кубки, медали, ценные призы и грамоты.

Ерик Абитов

Аягозский район