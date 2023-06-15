Аттракцион одновременного доения

В одном из прошлых номеров «Рудного Алтая» сообщалось о развитии мясного животноводства в Восточном Казахстане. Но нужно сказать, что в регионе доля производства молока в валовом выпуске продукции животноводства составила 53 процента, то есть больше половины. А значит, что и эту отрасль нельзя обойти вниманием.

Тем более, что в ней крестьянские хозяйства ВКО также применяют новейшие технологии, позволяющие производить продукцию высокого качества, способную конкурировать с известными зарубежными брендами. А всё потому что животноводы региона не стоят на месте, стараются идти в ногу со временем и перенимать высокие технологии во всех сферах сельского хозяйства.

На сегодняшний день в области работают 44 молочно-товарных фермы в семи районах (Риддер – 2 МТФ, Алтай – 5 МТФ, Глубоковский – 7 МТФ, Зайсанский – 1 МТФ, Курчумский – 2 МТФ, Уланский – 13 МТФ и Шемонаихинский – 14 МТФ). Как мы видим, в некоторых районах конкуренция наблюдается довольно высокая, а потому необходимо постоянно работать над развитием производства, его обновлением.

«Цифровая» ферма

Одним из передовых хозяйств области является ТОО «Рулиха» в Шемонаихинском районе, образованное в 2004 году. Если в 2016 году в распоряжении был только старый животноводческий комплекс, который простаивал более 10 лет, то сегодня это агропредприятие по праву можно назвать сильнейшим в сфере молочного животноводства. Тогда, семь лет назад, руководители ТОО решили реконструировать комплекс – результатом стали шесть технологических помещений, два – для взрослых особей коров, четыре – для молодняка. Тут пришло время подумать о том, каких именно коров необходимо разводить, и выбор пал на голштинскую чёрно-пёструю породу, ведь она высокопродуктивна – одна особь в сутки может давать от 30 до 50 литров молока. Новое стадо привезли из Нидерландов.

Но на одном лишь стаде далеко не уедешь, нужно было решать вопросы оснащения животноводческого комплекса. Рассматривалось большое количество моделей от разных производителей как доильного оборудования, так и для стойлового содержания скота. И выбор логично пал на мировых лидеров этой отрасли. Так, по информации областного управления сельского хозяйства, доильный зал типа «параллель 20+20» купили у израильской фирмы «Afimilk», которая является передовой в разработке, производстве и поставках новейших компьютеризированных систем для автоматизации современных молочных ферм и управления стадом.

Стойловое оборудование специалисты ТОО «Рулиха» купили у итальянской компании «Rota Guidо». Современное стойло – это не просто коровы, стоящие в ряд. Здесь установлены система водопоения с циркуляционными нагреваемыми водопоилками, система вентиляции, гидравлические скрепера для навозоудаления, резиновые маты на полу в боксах.

– На сегодня в хозяйстве имеется 436 дойных коров, – рассказали специалисты профильного ведомства. – За день от них получают 11 230 кг молока, надой на фуражную корову составляет 29,15 кг. В 2022 году хозяйство произвело 4,5 тыс. тонн молока. ТОО «Рулиха» поставляет большой объём сырья всем крупным производителям молочной продукции Восточного Казахстана. В планах агроформирования довести молочное стадо до 1080 голов, в том числе благодаря приплоду от уже завезённых коров.

Всё на автомате

ТОО «ОХМК», расположенное в Глубоковском районе, давно закрепило за собой статус передового и высокотехнологичного предприятия, где на регулярной основе внедряют современные и цифровые методы повышения качества производимой продукции. В молочном животноводстве сельское хозяйство выбрало для себя путь автоматизации. Стадо насчитывает более трёх тысяч голов, в основном, голштино-фризской породы. Средний надой на одну корову составляет 24–26 кг молока в сутки. В 2022 году здесь произвели 14,9 тыс. тонн молока.

Как сообщили в Управлении сельского хозяйства ВКО, автоматизация процесса доения, особенно на крупных производственных предприятиях, является важным фактором успешного функционирования молочно-животноводческого комплекса. В 2016 году «Опытное хозяйство масличных культур» установило и ввело в эксплуатацию оборудование системы типа «параллель», выпущенное известной шведской компанией «DeLavаl». С помощью него можно не только доить 36 коров одновременно, но и оперативно считать объёмы полученного молока. Более того, «умный» аппарат может определить температуру, проводимость, цвет молока, включая его инфракрасное сканирование, изменение скорости и времени доения.

– Для непосредственной работы с животными ТОО «ОХМК», начиная с 2019 года, использует программное обеспечение-консультант UNIFORM, – рассказали в ведомстве. – Оно предоставляет полную программу управления, обеспечивает запись данных и позволяет использовать инструменты анализа для принятия тех или иных

решений.

Данная программа помогает планировать все ветеринарные мероприятия, отслеживая состояние коров. Также у UNIFORM есть версия мобильного приложения, что, несомненно, делает получение информации более доступным в самые кратчайшие сроки. Не нужно каждый раз передвигаться по всей территории фермы, достаточно сделать пару кликов на смартфоне и можно увидеть данные о последнем надое, полученной вакцинации и физиологическом статусе животного.

Для ТОО «ОХМК», да и в целом для молочного животноводства самое главное слагаемое для успешного увеличения надоев – это кормление. Для этого в 2020 году в арсенале предприятия появились кормораздатчики KEENAN (известный ирландский бренд), которые имеют уникальную систему смешивания кормов, позволяющую точно определять, в каких именно пропорциях нужно это делать. Для контроля кормления была приобретена программа интегрированной технологии InTouch, благодаря которой на компьютере в режиме реального времени отслеживается деятельность оператора при загрузке бункера и при выполнении программы кормления. Система позволяет отслеживать объёмы всех составляющих предписанного монокорма и непоедаемых остатков. Благодаря внедрению технологии стало максимально удобно вести мониторинг для разных групп животных в разные периоды кормления.

Таким образом, зоотехник может формировать оптимальные рационы, основываясь не на расчётных показателях, которые зачастую являются усреднёнными, а на проверенных сведениях. Ведь система считает именно те объёмы корма, которые были реально доставлены животным. Возможность ошибки в таком случае сводится к минимуму, обеспечивая хозяйству стабильную рентабельность, позволяя избежать перерасхода корма. Это очень важно для сохранения кормовой базы, а также существенно экономит средства.

Как подытожили в Управлении сельского хозяйства ВКО, внедрение различных цифровых технологий и автоматизированных систем уже даже на первых этапах приносит практическую пользу. Во-первых, такое оборудование всегда более точно, во-вторых, исключается человеческий фактор, ну, а, в-третьих, оно испытано известными сельхозтоваропроизводителями, чья продукция давно завоевала мировые рынки. Экспортный потенциал наших молочных продуктов эксперты оценивают как высокий, а потому и другим хозяйствам нужно брать пример с передовых, тем более, что сегодня существует огромное количество цифровых инструментов для ферм на любой вкус и бюджет, необходимо только грамотно поставить цель.

Дарья Штейн