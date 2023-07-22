АПК: высокий сезон

Лето – горячий сезон для аграриев Востока. Одними из важных вопросов на повестке остаются кормообеспечение и подготовка к уборочной кампании в области.

О вопросах кормообеспечения, подготовки к уборочной кампании, фитосанитарной обстановки, карантина растений рассказала на брифинге в Региональной службе коммуникаций Восточно-Казахстанской области заместитель руководителя управления сельского хозяйства области Диляра Жылкайдарова.

Так, в регионе насчитывается 1531,7 тыс. голов сельскохозяйственных животных, из них: КРС – 530,7 тыс. голов, МРС – 770,3 тыс. голов, лошадей – 230,7 тыс. голов.

– Для обеспечения полноценными кормами сельхозживотных и успешного проведения зимовки во всех категориях хозяйств области требуется заготовить кормов: сена – 838,6 тыс. тонн; сенажа – 78,2 тыс. тонн; силоса – 191,6 тыс. тонн; концентрированных кормов – 140,1 тыс. тонн; соломы – 81,4 тыс. тонн, – привела статистические данные Диляра Жылкайдарова.

Для решения данной задачи в области имеется 181 единица кормоуборочных комбайнов и самоходных косилок, 2367 прицепных сенокосилок и 469 прессподборщиков. Имеющийся парк техники обеспечивает возможность заготовки необходимого количества кормов. При этом продолжительность сенокосного сезона в регионе составляет два с половиной–три месяца в год.

Завершить заготовку грубых кормов планируют не позднее 15 сентября, а закладку силоса и фуража – до 1 ноября.

– В текущем году общая уборочная площадь в ВКО составляет 653,1 тыс. га, в том числе: зерновые и зернобобовые культуры – 287,6 тыс. га; масличные культуры – 214,5 тыс., из них подсолнечник занимает 199,1 тыс. га; гречиха – 12,5 тыс. га, картофель – 11,9 тыс. га; овощи и бахчи – 6,7 тыс. га; кормовые культуры – 132,4 тыс. га, – сообщила спикер.

Для проведения уборочной страды Министерством энергетики для хозяйств области выделено 8,5 тыс. тонн дизельного топлива с Павлодарского НХЗ по отпускной цене завода 284 тыс. тенге за тонну.

Для подработки нового урожая в хозяйствах области имеется 209 механизированных токов различной мощности, которые обеспечивают полную подработку зерна.

Кроме того, в области хранением урожая сельскохозяйственных культур заняты пять лицензированных элеваторов мощностью 327,9 тыс. тонн зерна. Имеющиеся в области элеваторы, хлебоприёмные пункты и собственные склады сельхозформирований дают возможность хранения около одного миллиона тонн зерна.

По словам Диляры Жылкайдаровой, на текущий момент фитосанитарная обстановка в регионе благополучная. Обработки против итальянского пруса проведены наземным способом на общей площади 5,76 тыс. га и завершены в конце июня текущего года.

Также проведена авиаобработка против азиатской саранчи на площади 3,4 тыс. га в Курчумском районе.

Обработки против нестадных саранчовых проведены на площади 3,8 тыс. га

Проведено обследование по гусеницам лугового мотылька на территории области на 44,35 тыс. га. На предмет распространения особо опасных болезней зерновых культур (бурая ржавчина и септориоз) обследовано 75,144 тыс. га.

В текущем году карантинная зона объявлена по трём карантинным объектам с общей заражённой площадью 6385,84 га, из них: горчаком ползучим на площади 6232,54 га; повиликой – 148,3 га и черным усачом – 5 га.

В июле мобильная группа в составе специалистов ВКО филиала РГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» и специалистов ВКО территориальной инспекции в АПК МСХ РК, сотрудников отдела сельского хозяйства акимата Курчумского района выявили на территории Тоскаинского сельского округа на площади 500 га нестадных саранчовых.

– На сегодняшний день управлением сельского хозяйства ВКО составлено допсоглашение с поставщиком услуг по химической обработке для проведения истребительных мероприятий за счёт областного бюджета. В ближайшие дни начнутся дополнительные химические обработки против нестадных саранчовых, – резюмировала Диляра Жылкайдарова.

Альмира Нуртаева