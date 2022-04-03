Алгоритм успеха
В Глубоковском районе выбрали лучших знатоков информационных технологий среди школьников.
Районный этап чемпионата Skills forgeeks регулярно проводится в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» и охватывает три компетенции: робототехника, 3D-моделирование и программирование.
В этом году 122 юных программиста из всех школ района продемонстрировали свои знания и навыки, полученные на занятиях по ІТ-компетенциям.
По результатам чемпионата первое место заняла Глубоковская средняя школа им. Оралхана Бокея, второе – комплекс Предгорненская школа-сад, третье место – Уваровская средняя школа.
Победители получили не только ценные подарки от акима района, но и путёвки на региональный тур чемпионата.
Бахыт Сарсембаева
Фото акимата Глубоковского района
Глубоковский район