Алгоритм успеха

В Глубоковском районе выбрали лучших знатоков информационных технологий среди школьников.

Районный этап чемпионата Skills forgeeks регулярно проводится в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» и охватывает три компетенции: робототехника, 3D-моделирование и программирование.

В этом году 122 юных программиста из всех школ района продемонстрировали свои знания и навыки, полученные на занятиях по ІТ-компетенциям.

По результатам чемпионата первое место заняла Глубоковская средняя школа им. Оралхана Бокея, второе – комплекс Предгорненская школа-сад, третье место – Уваровская средняя школа.

Победители получили не только ценные подарки от акима района, но и путёвки на региональный тур чемпионата.

Бахыт Сарсембаева

Фото акимата Глубоковского района

Глубоковский район