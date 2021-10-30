Аграрный опыт и инновации

Восточно-Казахстанская область продемонстрировала свои достижения в аграрной отрасли на XI Международной аграрной выставке KazAgro/KazFarm-2021.

В этом году проведение специализированной выставки совпало с 30-летием Независимости Республики Казахстан. Это событие нашло своё отражение в масштабе проведения мероприятия – в ней участвовало свыше 120 компаний-экспонентов из более 20 стран, которые были представлены в разных разделах. В выставке также приняли участие представители ТОО «Восточно-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция».

В столичном павильоне-музее «Нур-Алем» была создана профессиональная платформа для демонстрации прогресса и развития аграрного сектора Казахстана за годы Независимости.

Заместитель председателя правления ТОО «Восточно-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция» по научной работе Нурлан Токтаров познакомил участников мероприятия с исследованиями и разработками восточноказахстанских учёных, а также озвучил перспективные и стратегические направления деятельности научно-исследовательского института.

– В число экспонатов, продемонстрированных ТОО «ВКСХОС» на выставке, вошли образцы перспективных сортов и гибридов масличных, зерновых и кормовых культур, продукция пчеловодства и мараловодства. Мы даже привезли живых пчёл в прозрачном улье. Также нами были подготовлены брошюры и рекомендации по растениеводству и животноводству, – рассказал Нурлан Токтаров.

Приоритетными целями аграрной выставки были презентация достижений в области сельского хозяйства, обеспечение представителей агробизнеса необходимыми деловыми связями для дальнейшего развития индустрии, налаживание диалога для обсуждения проблем, поиска путей их решения, продвижения брендов участников и их продукции.

В ходе двухдневной работы выставки проводились семинары на тему импорта и экспорта сельхозпродукции, инвестиций в АПК, доступности сельхозтехники и технологий в производстве, проблем развития растениеводства. Животноводческий раздел выставки также был посвящён инновациям в производстве, немаловажное значение организаторы уделили решению острого вопроса регулирования засухи и повышению кормопроизводства.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено ТОО «ВКСХОС»