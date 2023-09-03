А больно не будет?

Пациенткам областного Центра матери и ребёнка не приходится бояться последствий анестезии. Здесь в хирургии применяют современные методы обезболивания, снижающие риски осложнений.

Зачастую женщины боятся наркоза во время родовспомогательных операций. Насколько он опасен для беременной и малыша, и какие современные подходы в анестезии применяются в регионе, рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ВКО ЦМИР Александр Патрин.

Медик отмечает, что в последнее время вдвое увеличилось количество родовспомогательных операций. На сегодня доля кесарева сечения составляет 18–19 процентов от общего количества операций, проводимых в лечебных учреждениях региона.

В большинстве случаев подобные оперативные вмешательства проводятся в перинатальных центрах, где число беременных высокого риска составляет свыше 20 процентов.

– Нужно отметить, что при увеличении количества операций растёт и материнская заболеваемость, смертность. Кесарево сечение представляет собой максимально сложный вид родоразрешения как для будущей мамы, так и для новорождённого. Для врача-анестезиолога во время обезболивания важно, прежде всего, обеспечить максимальную безопасность не только женщине, но и её ребёнку, – отмечает Александр Патрин.

По его словам, группу высокого риска составляют пациентки, как правило, имеющие в прошлом перинатальную смертность, невынашивание беременности, тяжёлое соматическое или акушерское заболевание или их сочетание, оперативное родоразрешение в анамнезе или иное оперативное вмешательство в органы брюшной полости.

Правильная анестезия при кесаревом сечении должна наступать максимально быстро и гарантировать достаточное обезболивание во время родоразрешения. Помимо этого, анестезия должна обеспечить защиту пациентки от хирургической агрессии (сочетание патофизиологических изменений на фоне воспалительных и метаболических реакций, вызванных хирургическим вмешательством).

– Подбор вида обезболивания всегда индивидуален, зависит от показаний, срочности, желания пациента и квалификации анестезиолога. На современном этапе развития анестезиологии в акушерской практике приоритет отдаётся нейроаксиальным методам и их сочетаниям, – поясняет врач.

В Центре введена в широкую практику эпидуральная анестезия с использованием местных анестетиков с низкой концентрацией активного вещества для обеспечения безопасности пациентов.

– Самым современным методом анестезии в акушерстве считается комбинация спинальной и эпидуральной анестезии. Спинальная анестезия обеспечивает быстрое начало действия и глубокую анальгезию. Эпидуральная рассчитана на увеличение зоны блока и поддержание анестезии в течение необходимого времени, обезболивание в послеоперационном периоде, – продолжает собеседник.

В гинекологической практике используются те же методы анестезии, но с большим уклоном на общую анестезию с искусственной вентиляцией лёгких пациентки. Связано это с особенностями хирургического вмешательства, а именно с эндовидеохирургией.

Общая анестезия с ИВЛ при кесаревом сечении остаётся одним из самых старых анестезиологических методов.

– Общая анестезия не снимает болевые ощущения, что является большим стрессом для организма: нарушается ритм сердечных сокращений, повышается артериальное давление и давление гипофиз-надпочечниковой системы. Такие клинические проявления становятся реальной угрозой развития гипертонического криза, ишемического или геморрагического инсульта, отёка лёгких или мозга, дистресса плода и даже летального исхода, – отмечает Александр Патрин.

В ЦМИРе, по его словам, внедрён метод общей анестезии с использованием внутривенной индукции и интубации трахеи с переходом на ингаляционные анестетики после извлечения плода. Данный метод позволяет минимально защитить плод от внешних воздействий.

– Но я вынужден сказать, что при равных условиях общая анестезия с ИВЛ сопряжена с более высоким риском для мамы и её будущего ребёнка. Поэтому это анестезиологическое пособие остаётся предметом выбора при экстренных ситуациях, где есть риск для матери и плода, – отметил врач.

По его словам, совершенствование методов анестезиологии в акушерстве и гинекологии возможно лишь при постоянном обучении и обмене опытом с коллегами как отечественными, так и зарубежными.

Аида Жумекенова