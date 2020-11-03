Зёрнышко проса, стойкое к засухе 

Зайсанский район расширяет перечень экспортной продукции. В течение ряда лет привозит на различные ярмарки просо и блюда народной кухни из него. Не стал исключением и нынешний сезон. В районе, где добывается газ для поставок на внешний рынок и для собственных нужд, вполне возможны и другие статьи экспорта. В частности, в сфере сельского хозяйства.

Законодателями мод в выращивании проса по праву считаются земледельцы из Карабулакского сельского округа. Там живут и упорно трудятся носители древней и современной культуры земледелия в сельском хозяйстве. Им вполне по силам поднять внешне непритязательное занятие предков на новую высоту, вдохнуть в него жизнь.

Однако так было здесь не всегда. Своеобразный бум выращивания проса начался сравнительно недавно. Счёт идёт всего на какие-то полтора или два десятилетия. История возделывания крупяной культуры уходит своими корнями вглубь веков, опыт передавался из поколения в поколение.

Совместный труд объединяет и сплачивает. В этом уверены члены дружной семьи из Карабулака. Хозяйка очага Мазимхан Атей и один из сыновей от имени села и земляков представляют свою продукцию. Вместе с главой семьи Багдаулетом Кабылкаком она вырастила пятерых детей. Сыновья и дочери оперились, стали на крыло, создали свои семейные гнёзда, продолжают род и трудовую династию.

– Мы все вместе заняты и связаны одним общим делом. С малых лет приобщали детей к труду, – говорит Мазимхан Атей. – Чему они научились у родителей, теперь передают нашим внукам. Работу в поле лёгкой не назвать. Много ручного труда. Однако она позволяет нам и нашим односельчанам идти по жизни своей дорогой, выполнять святой родительский долг, приносить пользу обществу.

Какими же представляются на вкус и цвет упорный труд, насущный хлеб земледельца, плоды его трудов?

Самую беспристрастную оценку любой продукции сельского хозяйства даст его величество рынок. В нашем случае ярмарка. Если нужен товар, то его «оторвут» с руками и ногами. Если не по вкусу, то пройдут молча мимо. Просяная крупа, иначе говоря, обычное пшено имеет своего покупателя. Это строгий и адекватный тест на востребованность. Берут товар оптом и в розницу. Кому нужен сразу целый мешок, а кому – всего стакан. Речь ещё и о талкане, тщательно перемолотом из зернышек проса.

Крупа очень мелкая. Таким может показаться и сам бизнес. Впору его разглядывать сквозь лупу или под микроскопом. Но такое впечатление весьма обманчиво. Поскольку на крупяной культуре основано благополучие жителей целого села, а то и двух населённых пунктов. Этот своеобразный феномен, присущий южному району, заслуживает пристального изучения.

По словам руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства Зайсанского района Сабыра Андырбаева, подобная продукция шла даже на экспорт до ввода карантинных ограничений 2020 года. Её одно время известный предприниматель Мамырбек Бирлик поставлял в определённых объёмах

партнерам из соседних регионов Поднебесной.

По официальным данным, площадь под посевами проса в районе составляет около 1000 гектаров. Можно сказать, крохи по сравнению с другими популярными культурами. Свидетельство, скорее всего, не фактических, а потенциальных возможностей перспективного растения.

Немного истории. Просо считается одной из самых первых культур, возделываемых человеком с древности. Его родиной называют Китай. Именно туда возвращается экспортная продукция на новом витке общей истории. По одному из ответвлений некогда Великого шёлкового пути происходит в прямом смысле культурный обмен. Поставка крупяной культуры. На сегодня экспортёр делает упор на внутренний рынок, где есть завоёванная ниша и клиентура. Пока же закрыты двери на рынок за границей, но это не может быть вечным. Возможно, что лучшие дни впереди. Хозяйство Мамырбека Бирлика из Дайырского сельского округа имеет опыт производства и поставки как проса, так и готовой продукции из него. В цивильной упаковке и удобной, оптимальной для покупателей расфасовке. Этим она заметно выделяется на торговых прилавках, привлекает внимание потребителей. В будущем у нас есть намерение разузнать о хозяйстве поподробнее и рассказать отдельно. Занимательная и необычная тема.

Пока вернёмся к земледельцам из села Карабулак. Мазимхан Атей и её сын реализуют просяную крупу, а также талкан. В поездках на ярмарки члены семьи принимают участие регулярно. Акимат Зайсанского района и города создаёт условия. Нет расходов на дорогу и доставку продукции. Есть хороший шанс показать товар лицом, реализовать его. Постоянно напоминать о себе, не исчезая надолго из поля зрения клиентов.

– Просо легче других переносит засушливую погоду, скороспелая культура рано созревает, – говорит Мазимхан Атей. – Она хорошо подходит для местных условий. При возможности её лучше обильно поливать. Как это делают в южных областях, где выращивают просо и рис. Тогда и урожаи будут более высокими.

Один из главных козырей проса служит весомым аргументом при выборе культур для местности, где жаркий климат и периодически возможна засуха.

Меир Токобаев