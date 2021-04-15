Звёздный путь

В этом году исполнилось 60 лет со дня первого пилотируемого полёта в космос. Как начинался путь в освоении космического пространства и какие перспективы ожидают космонавтику нашей страны?

Космос всегда был и остаётся одной из наиболее волнующих человечество загадок. Его неизведанное пространство влечёт к себе исследователей, учёных, романтиков и авантюристов всего мира. Бескрайний небосвод и фазы Луны впечатляют своей красотой, а сами звёзды с давних времен служат надёжными проводниками для путешественников. Космос – это не только неизвестное множество миров, но и будущее человечества. И история его освоения – один из ярчайших примеров торжества интеллекта и разума.

Технически началу исследования космоса предшествовало развитие астрономии и навигации по звёздам, а после – появление эффективных ракет (в начале XX века). Его освоение – одно из направлений соперничества между ведущими державами в холодной войне. А началом эпохи освоения космоса и космической эры человечества, наверное, можно считать запуск первого искусственного спутника Земли – «Спутник-1» (4 октября 1957 года).

«ПОЕХАЛИ!»

Эту простую, но ставшую знаменитой на всю планету фразу-приветствие пилота-космонавта Юрия Гагарина мир услышал 60 лет назад. 12 апреля 1961 года впервые состоялся полёт человека в космос. В 06:07 по всемирному координированному времени (UTC) с космодрома Байконур стартовал корабль «Восток» и, выполнив один оборот вокруг Земли, завершил полёт, занявший 106–108 минут, приземлившись в Саратовской области. С тех пор мы отмечаем День космонавтики.

Для Казахстана этот день особенный тем, что на территории нашей страны расположен первый и крупнейший в мире действующий космодром Байконур, основанный в 1955 году и вошедший в эксплуатацию в 1957-м. Космодром и город Байконур вместе образуют комплекс «Байконур», состоящий из 15 стартовых комплексов девяти типов для запусков ракет-носителей, четырёх пусковых установок для испытаний межконтинентальных баллистических ракет, 11 монтажно-испытательных корпусов (МИК) и прочей инфраструктуры.

В 1991 год – год установления суверенитета Республики Казахстан, появилось Национальное аэрокосмическое агентство РК (создано указом Первого Президента 11 сентября). В октябре этого же года в космос полетел первый казахстанский космонавт.

К созданию космической и научной программы его полёта были привлечены лучшие умы страны. Президент Академии наук Казахской ССР Умирзак Султангазин по поручению Главы государства лично возглавил эту работу, параллельно под его руководством создавался Институт космических исследований, который разрабатывал космические программы полёта. Подготовка научной программы экспериментов была поручена известному учёному Нагиме Айтхожиной, а непосредственным руководителем программы полёта был назначен Виктор Дробжев.

2 октября 1991 года заслуженный лётчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза Токтар Аубакиров на космическом корабле «Союз ТМ-13» отправился в космос (с двумя другими космонавтами). В период космической экспедиции с 2 по 10 октября им была выполнена первая программа научных исследований и экспериментов Казахстана. Продолжительность его пребывания в качестве космонавта-исследователя на орбите составила более семи суток.

25 февраля 1993 года Указом Первого Президента Агентство космических исследований Казахской ССР было преобразовано в Национальное аэрокосмическое агентство (НАКА) при Кабинете министров РК. Его генеральным директором был назначен первый казахстанский космонавт Токтар Аубакиров. На Байконуре создано управление НАКА «Космодром Байконур» под руководством казахстанского учёного Меирбека Молдабекова.

НЕБЕСНЫЕ ВРАТА

28 марта 1994 года Елбасы Нурсултан Назарбаев и Президент Российской Федерации Борис Ельцин подписывают межгосударственное соглашение «Об основных принципах и условиях использования космодрома «Байконур», в котором впервые в истории двух суверенных государств был поставлен вопрос об аренде космического комплекса. 10 декабря того же года на основе этого соглашения был подписан договор аренды космического комплекса «Байконур» сроком на 20 лет (с пролонгацией ещё на десять лет).

Десятилетний период с 1991 по 2001 год стал для Казахстана интенсивным в плане космических полётов. Помимо полёта Токтара Аубакирова, три космических полёта совершил Талгат Мусабаев (в 1994, 1998 и 2001 годах). Свой второй полёт Талгат Мусабаев осуществлял в качестве командира международного экипажа 25-й основной экспедиции на орбитальный комплекс «Мир» (в ходе полёта выполнена третья программа научных исследований и экспериментов РК). В третий его полёт в состав экипажа вошёл первый в мире космический турист Деннис Тито (и была выполнена четвёртая программа).

В мае 1997 года Казахстан присоединился к пяти основным международным договорам ООН в области космической деятельности.

В 2004 году новым витком в развитии Байконура стало продление срока аренды до 2050 года, когда было подписано Соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о развитии сотрудничества по эффективному использованию комплекса «Байконур».

«КАЗКОСМОС»

25 января 2005 года Указом Первого Президента РК была утверждена первая Государственная программа развития космической деятельности в Республике Казахстан (на 2005–2007 годы). Документ дал старт новому этапу развития космической деятельности в стране. Началась реализация совместного российско-казахстанского проекта «Байтерек» по строительству ракетно-космического комплекса с высоким требованием экологической безопасности и охраны окружающей среды.

Непосредственный орган, деятельность которого связана с космическим пространством в нашей стране, – Национальное космическое агентство РК (или «Казкосмос»). Оно осуществляет функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом и правоприменительные функции в сфере исследования, использования космического пространства в мирных целях. Также отвечает за международное сотрудничество в реализации совместных проектов и программ в области космической деятельности.

Агентство было образовано в 2007 году, когда 27 марта Первый Президент подписал Указ № 502 «Об образовании Национального космического агентства Республики Казахстан». Председателем был назначен второй казахстанский космонавт генерал-лейтенант Талгат Мусабаев.

Деятельность «Казкосмоса» можно условно разделить на три этапа: первый – с 1991 по 2001 год – активное участие казахстанских космонавтов в пилотируемой космической программе, реализация четырёх научных программ Казахстана по исследованиям в космосе, передача в аренду космического комплекса «Байконур». Второй – с 2001 по 2007 год – создание предприятий «Казкосмоса», начало практической космической деятельности страны. И третий – с 2008 по 2017 год – реализация проектов по созданию космической отрасли Казахстана, расширение международного сотрудничества, развитие и использование космических технологий для экономики и обеспечения безопасности РК.

В 2006 году с космодрома Байконур был запущен первый казахстанский спутник связи и вещания Кazsat, а в 2011-м – второй, в 2014-м – третий. В 2012 году указом Первого Президента РК подписан Закон Республики Казахстан «О космической деятельности». В 2013 году собственными силами «Казкосмоса» были созданы (и приняты в эксплуатацию) 50 локальных дифференциальных станций для функционирования системы высокоточной спутниковой навигации. В 2014 году были осуществлены запуски первого и второго казахстанских спутников ДЗЗ высокого разрешения KazEOSat-1 с космодрома Куру (Французская Гвиана) и среднего разрешения KazEOSat-2 – с российской пусковой базы «Ясный» (Оренбургская область).

В 2014 году «Казкосмос» поменял свой статус – Постановлением Правительства Национальное космическое агентство РК было преобразовано в Аэрокосмический комитет Министерства по инвестициям и развитию страны.

В 2015 году, с 2 по 12 сентября, состоялся полёт третьего казахстанского космонавта Айдына Аимбетова на космическом корабле «Союз ТМА-18М» и выполнение пятой программы научных исследований. Он провёл ряд исследований по изучению влияния радиации на человека в космосе, космический мониторинг экологии Аральского и Каспийского морей. Помимо этого, в рамках полёта им проведён эксперимент «Дастархан-6» – исследование влияния на организм человека в невесомости блюд казахской национальной кухни.

В 2016 году проект казахстанских инженеров KazSTSat был признан лучшим на Международном конгрессе астронавтов.

Казахстан сделал огромный шаг в развитии космической отрасли. Была создана инфраструктура, обеспечен прорыв в разработке отечественных образцов космической техники и технологий. Ведётся большая и интенсивная работа по эффективному использованию созданной современной космической инфраструктуры для решения задач отраслей экономики страны, для удовлетворения её растущего спроса на продукты и услуги космических систем.

Президент РК КасымЖомарт Токаев отметил, что Казахстан продолжит осваивать новые космические технологии.

– 60 лет назад началась эра освоения космоса человеком. Полёт Юрия Гагарина с космодрома Байконур стал ярким символом прогресса мировой науки. Казахстан будет активно участвовать в международных программах, осваивать космические технологии, – заверил Глава государства.

Дмитрий Одинцов, по материалам электронных СМИ

Фото из открытых источников