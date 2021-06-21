На гребне радиоволны

Ветеран Казахского радио, уроженец Восточно-Казахстанской области Кокенай Камалиев в прямом эфире рассказал о своём творческом пути.

В областной библиотеке им. А. С. Пушкина состоялся прямой эфир с певцом, режиссёром, почётным гражданином Зайсанского района, автором книги «Өнерлі елім – Зайсаным» Кокенаем Камалиевым. Встреча проводилась в рамках празднования 100-летнего юбилея Казахского радио.

Он рассказал о своём, как оказалось, нелёгком трудовом и творческом пути и о том, как пришёл работать на Казахское радио.

– Моё детство и юность пришлись на военные и послевоенные годы, – поделился воспоминаниями Кокенай Камалиев. – Это было очень трудное время, учитывая, что всё взрослое население села было призвано на фронт и многие оттуда не вернулись. Поэтому мы много работали. При этом, несмотря ни на что, старались не расставаться с песней, творчеством. Позже ряд своих песен и книг я посвятил своим родным краям.

Кокенай Камалиев родился 18 февраля 1937 года в селе Когедай Зайсанского района. В 1956 году окончил среднюю школу в селе Благодарное Зайсанского района и поступил в студию, впервые открывшуюся при Казахском государственном театре оперы и балета имени Абая в Алма-Ате. Успешно окончив студию в 1958 году, проработал в театре четыре года, при этом был задействован в оперных постановках. Совместно работал с такими корифеями искусства, как Ришат и Муслим Абдуллины, Канабек Байсеитов, Курманбек Жандарбеков, Каукен Кенжетаев, Ануарбек Умбетбаев, Ермек Серкебаев, Роза Жаманова, Гарифолла Курмангалиев и другими известными творческими личностями.

В 1961–1963 годах наш герой преподавал музыку в средней школе села Когедай, организовал коллектив художественной самодеятельности. Позже был приглашён в город Зайсан, где в 1963–1968 годах работал директором районного Дома культуры, режиссёром народного театра, инспектором отдела культуры.

В 1977–1997 годах, отработав в главной редакции политических передач республиканского Казахского радио и редакции «Алтын қор» музыкальным оформителем программ и звуковым режиссёром, вышел на заслуженный отдых. Посвятив свой многолетний труд процветанию искусства и культуры в Зайсанском районе, ветеран Казахского радио Кокенай Камалиев ныне проживает в Алматы в окружении детей и внуков.

Ерик Абитов